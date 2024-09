“Custodire il cuore dei bambini” significa prendere sul serio i loro pensieri e tenere aperte le loro domande sul senso e sul mistero, cercando di rendere abituale e parte del proprio modo di essere la loro innata percezione della positività del reale. Si tratta di un compito al quale tutti gli adulti sono chiamati, e a maggior ragione lo sono gli insegnanti e gli educatori. Ma come mostrare e far risuonare ogni giorno la corrispondenza tra l’esperienza e le attese profonde del cuore di ognuno? E, soprattutto come sostenere in questa attesa fiduciosa i più piccoli?

LibrAperto da 14 anni suggerisce la lettura condivisa in classe di testi ed autori che diventino incontri con la bellezza come risposta e come proposta per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e per i loro alunni. Quest’anno il percorso di LibrAperto si intitola appunto Silvia Vecchini. Custodire il cuore dei bambini. Leggendo il saggio di questa autrice Una frescura al centro del petto abbiamo trovato la stessa tensione e lo stesso desiderio che guidano il nostro lavoro, uniti alla capacità di indicare sentieri di stupore e di bellezza da percorrere con i nostri alunni: gli albi illustrati. Li leggeremo durante la lettura condivisa a scuola, insieme ad alcuni testi che ognuno potrà scegliere liberamente – in base ai suoi interessi e a quelli dei propri alunni – dall’ampia bibliografia di Silvia Vecchini, che è scrittrice di poesie, albi illustrati, fumetti e romanzi, e anche vincitrice di numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il prestigioso premio Andersen nel 2023.

Oltre alla consonanza sul valore della lettura condivisa e sull’importanza di sostenere il desiderio di scoperta dei bambini testimoniati nel suo saggio, abbiamo trovato nelle sue narrazioni storie e situazioni, anche difficili e dure, che sono proprie del presente e quindi vissute in modo simile anche da molti dei nostri alunni; ci hanno colpito soprattutto la sua capacità di dare un senso a queste esperienze e quella di cercare e trovare in ogni storia un punto di luce e di speranza. La stessa luce, nitida e limpida, si ritrova anche nella sua scrittura, tanto in prosa che in poesia.

Il percorso di LibrAperto 2024-2025 inizierà giovedì 26 ottobre con un incontro di presentazione on line. Come abbiamo letto nel suo saggio, “l’esercizio dell’attenzione e quello della meraviglia (…) sono le prime attitudini da sviluppare nel bambino affinché possa prendere dimestichezza con la realtà misteriosa e nascosta rappresentata dal cuore”. Lo sviluppo di queste caratteristiche necessarie, secondo la Vecchini, è maggiormente favorito dalla lettura degli albi illustrati, proprio perché sono costituiti da un particolare linguaggio poetico, frutto del dialogo tra parole e segni grafici. In questa occasione il comitato didattico di LibrAperto, attraverso la presentazione di alcuni testi dell’autrice, proporrà delle tracce per il lavoro di lettura da svolgere nelle proprie classi e sezioni. Per partecipare all’incontro, che è gratuito e aperto a tutti, è necessario iscriversi sul sito www.diessefirenze.org.

Sabato 9 novembre incontreremo la scrittrice proprio per parlare de “L’albo illustrato: un ponte verso il mistero”. Insieme a lei, approfondiremo come la lettura, in particolare quella di alcuni albi illustrati, sia in grado di raggiungere e sostenere il cuore dei più piccoli.

Sabato 23 novembre dialogheremo ancora con Silvia Vecchini sullo “Scrivere all’altezza della speranza dei bambini”. La scrittura, altra faccia della lettura, ha la stessa capacità di tenere aperta la domanda sul mistero e di nutrire il desiderio di interrogarsi e scoprire che è proprio dei più piccoli?

Nel corso dell’anno noi insegnanti, poi, lavoreremo in classe insieme agli studenti, attraverso letture, drammatizzazioni e altre attività anche a carattere interdisciplinare.

Il corso, che si svolge sia on line che in presenza, prevede occasioni di approfondimento, confronto e collaborazione tra docenti: un primo confronto si avrà con la web conference di venerdì 17 gennaio, durante la quale saremo chiamati ad una prima riflessione sulle proposte ricevute e sulle attività iniziate.

Nel seminario conclusivo di sabato 10 maggio invece ogni insegnante presenterà in modo completo le attività e gli elaborati realizzati con i propri alunni.

LibrAperto è promosso da Diesse Firenze e Toscana in collaborazione con Fism Toscana.

Il corso di aggiornamento, per il quale si può usufruire della Carta docente, è inserito sulla piattaforma Sofia con il codice iniziativa 93196. Le iscrizioni si chiudono il 31 ottobre.

