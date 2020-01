Scuola, Iscrizioni Online Miur 2020-21/ 7 gennaio: date e classi, come funziona

Si aprono questa mattina le iscrizioni per la scuola per l’anno 2020-2021 sul portale Miur “Iscrizioni Online”, il primo tassello per le famiglie dei figli che accederanno al primo anno di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Come ricorda il portale del Ministero dell’Istruzione, le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Iscrizioni aperte dalle ore 8 di questa mattina fino alle ore 20 di venerdì 31 gennaio è possibile inoltrare tramite il portale “Iscrizioni Online” la domanda per gli alunni che l’anno prossimo frequenteranno le classi prime. Per chi ancora invece non ha deciso per quale classe iscrivere il proprio figlio, è utile consultare il portale “Scuola in Chiaro” dove il Miur sottolinea «permette di accedere con facilità alle principali informazioni sugli istituti».

ISCRIZIONI SCUOLA: DATE E SCADENZE

La modalità di iscrizione alle classi prime sono esattamente come lo scorso anno: occorre prima registrarsi sul portale dedicato “Iscrizioni Online” (se non è già stato fatto essendo il servizio in funzione già dal 27 dicembre scorso, ndr) così da ottenere le credenziali di accesso al servizio di iscrizioni scuola vero e proprio. A quel punto può iniziare l’iscrizione secondo le modalità presentate passo dopo passo sull’indirizzo online del Miur: una volta entrati nell’applicazione, va cliccato sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione” ed inserire il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto. A quel punto il modello di domanda on line è composto da due sezioni: nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell’alunno e altre informazioni necessarie per l’iscrizione; nella seconda invece vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all’accoglimento delle domande o alla formazione delle classi). Va ricordato come le iscrizioni a scuola siano obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado; per quanto riguarda invece le scuole dell’infanzia, resta la procedura cartacea presso i singoli istituti prescelti dalle famiglie. A questo indirizzo trovate tutte le altre informazioni utili per inoltrare la domanda di iscrizione ed eventualmente consultare le varie offerte scolastiche a seconda dell’area geografica in cui si è residenti.

