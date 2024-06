Sfera Ebbasta: il fan respinto al concerto di San Siro rompe il silenzio/ Il rapper si scusa e…

Sfera Ebbasta: parla il fan respinto sul palco del concerto di San Siro

Il concerto di Sfera Ebbasta al San Siro di Milano ha fatto discutere per un gesto del rapper che, raggiunto sul palco da un fan, ha rifiutato di abbracciarlo respingendolo. Il video del momento è diventato virale sui social scatenando la reazione del web che ha condannato l’atteggiamento di Sfera Ebbasta su cui, tuttavia, si è espresso proprio il fan respinto che, attraverso un filmato pubblicato su Tik Tok, ha difeso il rapper spiegando di non essere affatto arrabbiato con Sfera e che nelle sue intenzioni non c’era assolutamente quella di farlo passare come il “cattivo della situazione”.

“Ciao, io sono quello he ieri è salito sul palco di Sfera e che poi è stato respinto. Vedo che tanta gente nei commenti sta andando contro Sfera e può essere in parte giusto per il modo sbagliato che ha usato nei miei confronti. Ma è sbagliato anche quello che io ho fatto, quindi comprendo” – ha detto il giovane fan di Sfera Ebbasta. “Lui avrebbe potuto cambiare il modo ma non me la prendo con Sfera perché anche io al suo posto avrei fatto la stessa cosa. Resterà comunque il mio idolo e continuerà ad ascoltare le sue canzoni. Sfera, se vedrai questo video sappi che non volevo farti passare per quello cattivo e metterti tutti contro. Sarai sempre il mio idolo”, ha concluso.

Le scuse di Sfera Ebbasta

Dopo le dichiarazioni del fan, di fronte alle polemiche scatenate dal suo gesto, Sfera Ebbasta è intervenuto sull’argomento porgendo le proprie scuse al ragazzo e invitandolo al prossimo concerto. Il rapper ha affidato le sue parole al social Threads scrivendo: “Mi spiace per il ragazzino che è salito sul palco. scusami Bro non volevo. Se qualcuno lo conosce me lo linki e gli regalo un accredito per uno degli show del 2025“.

Tra Sfera Ebbasta e il giovane fan, dunque, tutto sembrerebbe essere risolto dopo le parole del ragazzo e le scuse del rapper che rendendosi conto dell’errore commesso, ha deciso di intervenire per risolvere la situazione.

