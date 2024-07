Sigla Ciao Darwin/ Il significato di ‘Matti’ e le contraddizioni umane: fu scritta da Renato Zero e..

Matti è l’iconica sigla di Ciao Darwin scritta da Renato Zero e Renato Serio: correva l’anno 1998

Unica, inequivocabile, sgargiante e spiazzante. E’ la mitica sigla di Ciao Darwin, ‘Matti’, una sorta di inno per gli appassionati della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I fan sono così affezionati a questo brano che sarebbero in grado di riconoscerlo in un nano secondo, d’altronde sono anni che risuona su Canale 5 e che rappresenta appieno lo spirito del programma.

La forza di questa sigla la si deve senza dubbio al suo autore, Renato Zero, che la realizzò assieme a Renato Serio nel 1998. Questa canzone è diventata iconica per lo show di Bonolis e Laurenti, accompagna da sempre le squadre che entrano in studio in fila, avvicinandosi alle rispettive postazione. La sigla perfetta per un varietà come Ciao Darwin, con i due conduttori che si sono “prestati” anche a cantarla.

Il mitico testo di Matti, la sigla di Ciao Darwin: “Siamo tutti matti…”

In principio fu proprio Paolo Bonolis a chiedere all’amico Renato Zero di realizzare la sigla di Ciao Darwin. Incisa un anno dopo la richiesta del presentatore, diventerà a tutti gli effetti l’intro del programma, rappresentandone appieno lo spirito. ‘Matti’, infatti, mette in evidenza tutte le contraddizioni umane, in un testo affatto superficiale che regala perle poetiche per descrivere il bugiardo e trasformista opportunismo di tutti noi.

“Fragili ed inetti – Bugiardi, trasformisti – Nella vostra trappola ci siam caduti tutti – Sono tutti matti – Matti”, recita una strofa del testo. E ancora: “Sono tutti matti – Matti proprio tutti – Buoni solamente a strofinarsi dentro i letti – Studi della storia – Vittime in carriera”. Insomma, il pubblico di Ciao Darwin la conosce a memoria e non smette di canticchiarla anche a distanza di così tanti anni dalla sua uscita.

