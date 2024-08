I SONDAGGI POLITICI SUL GRADIMENTO DEI LEADER: MELONI SEMPRE LA PIÙ AMATA SUI SOCIAL, SALVINI REGGE AL 51%

Se la politica va in vacanza i social network per nulla: e così nascono proprio online gli ultimi sondaggi politici realizzati da Vis Factor per Adnkronos, in particolare raccogliendo i “sentiment” sui principali leader politici del Paese. Abbandonando dunque per un attimo le intenzioni di voto più “canoniche”, la società leader nazionale nel posizionamento strategico fornisce una interessante classifica di gradimento per i politici protagonisti del Governo e delle opposizioni, secondo il giudizio degli elettori sui social.

In questo particolare momento storico, che siano sondaggi politici nazionali, risultati elettorali o consensi online, è sempre Giorgia Meloni la leader più amata e stimata del Paese: secondo l’analisi Vis Factor, la Presidente del Consiglio registra un gradimento del 57,55% che la proietta in testa anche a questa classifica. Bene anche gli altri due leader del Centrodestra, mentre nel “campo largo” a sorpresa è l’ex Premier Conte a far meglio della segretaria dem: gli altri dati del sondaggio per Adnkronos indica dietro a Meloni con il 55,9% il leader di Forza Italia Antonio Tajani, seguito col 55,33% da Giuseppe Conte che riesce così ad essere più stimato del suo stesso partito (al cui interno è in corso un duro braccio di ferro tra il leader e il Garante Beppe Grillo sul ruolo della nuova Costituente). Chiudono la top five dei leader la dem Elly Schlein al 54,7%, davanti al vicepremier e leader Lega Matteo Salvini, col 51,2%.

GRADIMENTO MINISTRI GOVERNO MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI, TAJANI IL PIÙ AFFIDABILE

Dai leader ai Ministri, è ancora Centrodestra protagonista dei sondaggi politici forniti da Vis Factor all’agenzia Adnkronos in questo inizio agosto di sostanziale “pausa” politica dopo che ieri si è tenuto l’ultimo Consiglio dei Ministri prima della chiusura del Parlamento. Ebbene, è ancora il vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani ad essere confermato in testa alla classifica di fiducia nei membri del Governo Meloni: il leader azzurro viene stimato con il 55,9% dei consensi, davanti al 55,1% del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (con netto balzo in avanti rispetto al recente passato).

Al terzo posto troviamo invece il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con il 54,76% delle preferenze sui social: il titolare dell’Ambiente Pichetto Fratin al 54,2% precede il Ministro delle Imprese Adolfo Urso con il 52,66%. Adnkronos ha infine spiegato che per la realizzazione di questi particolari sondaggi politici Vis Factor ha condotto uno studio prendendo in considerazione varie conversazioni social dal 1 al 7 agosto scorso sui tre principali social mondiali, ovvero X, Instagram e Facebook.