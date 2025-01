La storica stazione dei treni di Milano, Porta Genova, potrebbe chiudere a breve. Lo scrive il Corriere della Sera edizione Milano attraverso il suo sito web, precisando che la fermata dei treni FS potrebbe andare in pensione poco dopo la prossima estate, quindi indicativamente fra settembre e dicembre 2025.

Il quotidiano di via Solferino sottolinea che ad oggi l’unica linea che passa da Porta Genova è la Milano-Mortara, il cui capolinea è stato comunque dirottato su Rogoredo, e a breve la Porta Genova terminerà la sua attività, anche se i tempi non sono ancora certi. A Rogoredo c’è la possibilità di prendere la metro delle linee M3, con la M2 invece a Romolo e infine la M4 a San Cristoforo, quindi si tratta di uno snodo strategico per i mezzi pubblici meneghini.

STAZIONE PORTA GENOVA MILANO VERSO LA CHIUSURA, COSA SUCCEDERA’

Il Corriere sottolinea anche come l’area abbia un grande interesse immobiliare, tenendo conto che solitamente quando un’abitazione è servita nelle vicinanze dai mezzi pubblici, aumenta ovviamente il suo valore. Per il Comune di Milano si tratta di un quartiere strategico, quello che si trova fra i Navigli e via Tortona, la zona del distretto del design, e dove potrebbe sorgere un ponte pedonale che potrebbe connettere quel quartiere, tenendo conto che il ponte che si trova fra Porta Genova e via Tortona è stato chiuso nel 2016 e da 9 anni quindi mai più riaperto, in quanto avente problemi di staticità.

A riguardo si attendono importanti novità nel corso di quest’anno, e nei prossimi mesi sarà venduta l’area dello scalo, ad oggi zona del “popolo della notte” ma anche dei numerosi rider che hanno installato una sorta di base proprio nel piazzale.

STAZIONE PORTA GENOVA MILANO, COSA SORGE OGGI IN QUELLA ZONA E COSA POTREBBE CREARSI

Tanti sono i progetti, tra l’altro tenendo conto che presso la stazione ad oggi ci sono degli affetti di pregio, a cominciare da KFC, il re delle ali di pollo fritto, ma anche il club Bobino. Si pensa ad eventi temporanei, come ad esempio sfilate, mostre e mercati, ma anche centri di attività culturale e ricreative, senza dimenticare una struttura di servizio proprio per i suddetti rider.

In totale parliamo di un’area di ben 88mila metri quadrati che si congiungerà con lo scalo di San Cristoforo, quest’ultimo pronto solo nel 2027, molto probabilmente attraverso un “corridoio verde”, come scrive ancora il quotidiano, che affiancherà il Naviglio Grande e i binari. In ogni caso, conclude il giornale, il destino della stazione Porta Genova è legato alla dismissione di FS, scelta che non sarebbe stata condivisa da tutti, in quanto con il suo addio resterà un vero e proprio buco nella zona ovest del capoluogo lombardo: vedremo quello che accadrà, le idee e i progetti ci sono, ora bisogna solo metterle in pratica e cominciarle.