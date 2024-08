Non c’è pace ai Campi Flegrei dove nuove scosse di terremoto sono state registrate anche tra ieri, sabato 17 agosto, e oggi. La prima di questo nuovo sciame sismico è stata registrata ieri alle 15:42 e da quel momento, in quasi 24 ore, sono state rilevate dall’Ingv ben 100 terremoti con magnitudo massima 2.8, registrata nella notte. L’epicentro della scossa più forte, arrivata alle 2.29 di stanotte, è stato registrato sul lungomare di via Napoli, a Pozzuoli: la profondità è stata inferiore a un chilometro, come in generale quasi tutte le scosse registrate ai Campi Flegrei.

Lo sciame sismico è in corso ormai da tempo nella caldera vulcanica dei Campi Flegrei: varie le scosse negli ultimi giorni, tante delle quali anche oggi di magnitudo superiore a 2. Alle 14:52 di ieri, 17 agosto, è stata registrata una scossa Md 2.3 e alle 16:15 un’altra di Md 2.0. Alle 23:33 di ieri sera è arrivata una nuova scossa di Md 2.6 mentre nella notte, a partire dalle 2.00, sono arrivati altri terremoti che hanno spaventato la popolazione.

Terremoto Campi Flegrei: due scosse di terremoto nella notte

Nel cuore della notte, tra sabato e domenica, sono state registrate due scosse di terremoto ai Campi Flegrei: la prima alle 02:16 di magnitudo Md 2.1 e profondità 0 e la seconda, alle 02:29, di magnitudo Md 2.8 sempre con profondità 0. Scosse che hanno fatto svegliare la popolazione nel cuore della notte, spaventando i residenti della zona che ormai da tempo devono fare i conti con numerosi movimenti della terra e che vorrebbero un preciso piano di emergenza e di fuga nel caso in cui arrivino scosse ben più forti. Nel solo mese di luglio, 668 scosse sono state registrate dall’Osservatorio Vulcanico che si trova proprio nei pressi dei Campi Flegrei.