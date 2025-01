Una scossa di terremoto oggi registrata in Italia ha superato la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza parliamo di un evento sismico moderato. Attenzione però, fortunatamente il sisma in questione non è stato praticamente udito da nessuno, non ha destato i sonni dei nostri connazionali, visto che l’epicentro è stato individuato in mare aperto, precisamente lungo il Tirreno Meridionale. Giusto per capirci meglio, la scossa di terremoto oggi è stata localizzata di fronte alla Calabria, ad una settantina di chilometri da Cosenza, nonché ad 85 da Lamezia Terme.

Terremoto oggi Ascoli Piceno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche vicino a Caserta

La scossa di terremoto oggi ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, una potenza non tale da destare preoccupazione ma comunque ben più alta della media di quelle che si registrano ogni giorno in Italia, di conseguenza è stata sottolineata “in grassetto” nel bollettino odierno dell’Ingv. Altro sisma è avvenuto vicino a Perugia, in Umbria.

TERREMOTO OGGI, SISMA IN PROVINCIA DI BRESCIA

La scossa di terremoto oggi, localizzata nei pressi di Montefalco, e a meno di dieci chilometri dalla cittadina di Foligno, ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stata individuata alle ore 4:59. Scendiamo ulteriormente di magnitudo con l’evento registrato in Lombardia, una regione che non presenzia invece spesso nell’elenco degli eventi sismici. Ma alle ore 1:02 della notte scorsa i sismografi hanno localizzato un sisma a nove chilometri da Saviore dell’Adamello, in provincia di Brescia, a non troppa distanza da Paspardo e Cimbergo e ad una cinquantina di chilometri da Trento, quindi vicino al confine con il Trentino Alto Adige.

Terremoto oggi Vesuvio M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Siena

Il sisma è stato molto leggero, con una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter e praticamente impercettibile all’uomo. L’ultima scossa di terremoto si è verificata ieri sera, poco dopo le 18:00, ad Oyace, località della provincia di Aosta, un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.