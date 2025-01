Il bollettino classico dell’Ingv ci restituisce diverse scosse di terremoto oggi con una magnitudo massima di 2.1 gradi sulla scala Richter. Si tratta quindi di eventi sismici tutto sommato leggeri, ma in ogni caso il territorio dello stivale ha tremato spesso e volentieri in questa prima metà di questo mercoledì 29 gennaio 2025. La scossa con la magnitudo più alta è quella avvenuta nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, un sisma di 2.1 gradi sulla scala Richter.

E’ stato registrato mentre tutti, o quasi, dormivano, alle ore 1:33 della notte passata, vicino a Colli del Tronto e Castorano, nonché ad una ventina di chilometri da Teramo e a cinquanta di Montesilvano, quindi a non troppa distanza da Lazio e Abruzzo. Scendiamo di 0.1 gradi per la scossa di terremoto oggi registrata al sud della nostra penisola, precisamente in provincia di Caserta, nella regione Campania. L’epicentro è stato localizzato vicino a Roccamonfina, ma anche Sessa Aurunca e Marzano Appio, e la magnitudo è stata di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Vesuvio M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Siena

TERREMOTO OGGI, UNA SCOSSA A CASERTA

Anche in questo caso l’evento tellurico ha agito con il favore delle tenebre visto che quando si è verificato erano le ore 2:07 dalle parti di Caserta e Aversa: nessuno ha quasi sentito nulla. Scendiamo di un altro 0.1 grado per volare nella splendida Sicilia, precisamente a Longi, in provincia di Messina. Era passata da poco la mezzanotte, erano le 00 e 17, quando i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto oggi di magnitudo 1.9 gradi vicino ad Alcara li Fusi e a Galati Mamertino, ad una sessantina di chilometri da Acireale.

Terremoto oggi a Pisa, magnitudo 2.6/ Ultime notizie INGV: violenta scossa da 3.3 in Albania

L’ultima scossa di terremoto oggi è quella avvenuta nella splendida Gubbio, borgo umbro in provincia di Perugia, dove la scorsa notte, alle ore 3:59, è appunto avvenuto un evento sismico con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. In tutti gli eventi qui elencati non è accaduto nulla da segnalare.