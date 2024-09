TERREMOTO OGGI: SCOSSA IN PROVINCIA DI POTENZA

Anche in questa domenica la terra non riposa. Il nostro Paese, in alcune zone altamente sismico, continua a tremare come ogni giorno e il sito dell’Ingv anche in questo 15 settembre ci riporta un report aggiornato e dettagliato con le scosse di terremoto, con tanto di epicentro, coordinate geografiche e altre informazioni utili per capire dove siano avvenute le scosse di terremoto di oggi e quali siano state le conseguenze. Nella serata di ieri un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nel mare di Corsica, alle 20:47:44 ore italiana, con latitudine di 42.9280 e longitudine di 7.4520, ad una profondità di 12 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma ma nessuna città italiana si trova entro i 20 km dall’epicentro, in pieno mare.

Passando invece alle scosse di più bassa entità, come ogni giorno non mancano neppure oggi i piccoli sismi ad interessare il nostro Paese. Ventisei minuti dopo la mezzanotte, una scossa di ML 1.3 è avvenuta a 5 km a Ovest di Abriola, in provincia di Potenza, con latitudine 40.5180 e longitudine 15.7550, ad una profondità di 14 km. Tra le città più vicine troviamo Pignola, Sasso di Castalda, Calvello, Tito, Satriano di Lucaina e altre ancora, tra cui anche la stessa Potenza, distanza 14 km. Nessuno ha però avvertito la scossa, di magnitudo ridotta e non in grado di allertare la popolazione, abituata comunque alle scosse di lieve entità.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE A SIENA

Non solo scosse di terremoto oggi in provincia di Potenza. Come ogni giorno vari anche i movimenti nei pressi di Perugia, come quello di Cerreto di Spoleto, di magnitudo ridotta di ML 0.7, o di Nocera Umbra, dove invece la terra ha tremato con un ML 1.4. Anche a Stellano, in mattinata, si è registrata una scossa di magnitudo ML 1.4, a 10 km di profondità. Infine segnaliamo anche un movimento in Toscana, a Chiusdino, in provincia di Siena, con magnitudo ML 1.3.