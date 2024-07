Tim Summer Hits 2024, oggi 19 luglio/ Diretta streaming e scaletta: da Mr Rain a Noemi e Malgioglio

Tim Summer Hits 2024: oggi in onda il quarto appuntamento

Venerdì 19 luglio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la musica del Tim Summer Hits 2024 che in questa quarta serata promette di far divertire tutti i telespettatori che seguiranno l’evento condotto da Carlo conti e Andrea Delogu grazie a una vasta scaletta. Dalla splendida e suggestiva Piazza del Popolo in Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu accoglieranno sul palco i tantissimi artisti in scaletta per una serata di grande musica registrata lo scorso giugno e che ha raccolto in piazza tantissime persone che hanno cantato e ballato per tutto il tempo.

Come sempre, prima dell’inizio della serata condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, andrà in onda l’anteprima condotta da Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato che, con la loro energia, accompagneranno il pubblico alla scoperta dei tanti artisti che racconteranno le loro emozioni nonché i progetti futuri. Quella di questa sera è l’ultima puntata del Tim Summer Hits che, sin dalla prima edizione, ha convinto il pubblico che, d’estate, ama seguire gli show musicali a cui, puntualmente, partecipano gtandi artisti che, anche questa sera, non mancheranno in scaletta.

Tim Summer Hits 2024: la scaletta dei cantanti della quarta serata

Grandi nomi sul palco della quarta serata del Tim Summer Hits 2024 durante la quale, sul palco, arriveranno dei veri veterani della musica italiana come Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Paola e Chiara ed Emma Marrone. Non mancheranno, tuttavia, anche alcuni artisti giovanissimi ma con una carriera già brillante alle spalle come Michele Bravi, Mr Rain, Noemi, Boomdabash, Colapesce Di Martino e Dargen D’Amico.

Sul palco del Tim Summer Hits 2024, inoltre, spazio anche agli artisti più giovani che, nell’ultimo periodo, stanno conquistando pubblico e critica come Aiello; Ana Mena; Anna; Benji & Fede, BNKR44; Jvli; La Rappresentante di Lista; La Sad; Olly; Rhove; Santi Francesi; Sarah. Nel corso della serata sarà trasmessa anche la performance dei BNKR44 insieme a Pino D’Angiò, inizialmente prevista nel corso della seconda puntata e poi sospesa per la morte dell’artista.

Come vedere in diretta streaming il Tim Summer Hits 2024

La quarta puntata del Tim Summer Hits 2024 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine del nuovo appuntamento con Techetechetè. Lo spettacolo può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione con cui è possibile rivedere anche le precedenti puntate e le singole esibizioni dei tanti artisti.











