Dopo il topo trovato in una confezione di wafer a Brindisi, ora il simpatico roditore ha fatto capolino in un pranzo distribuito da una compagnia aerea. La notizia decisamente scioccante è riportata dalla BBC, a sua volta citata da Dissapore.com, che narra di una passeggera che si è vista recapitare appunto un pranzo a bordo di un aereo con all’interno una spiacevole sorpresa: un topo vivo.

Il volo interessato era decollato da Oslo, in Norvegia, con destinazione Malaga, la Spagna, una tratta che è stata quasi da film “horror” per una cliente che ha avuto un incontro ravvicinato con un topo vivo. La compagnia aerea interessata era la Scandinavian Airlines, che non ha fatto nulla per nascondere l’increscioso inconveniente, ovviamente scusandosi con la passeggera.

TOPO VIVO NEL PRANZO DI UN AEREO: COSA E’ SUCCESSO

Stando a quanto riferisce la BBC, l’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto in Danimarca, presso la capitale Copenaghen, proprio per via del topo, visto che l’ospite indesiderato rappresentava un rischio per la sicurezza, come previsto dalle procedure aree. Un topo, infatti, comporta malattie, e soprattutto, può provocare il panico fra i passeggeri così come fra il personale di bordo, non rendendo il volo tranquillo come invece dovrebbe essere.

Oystein Schmidt, portavoce della compagnia aerea scandinava ha fatto sapere che “Si tratta di un qualcosa che accade raramente”, anche se tali dichiarazioni appaiono piuttosto superflue anche perchè in realtà non dovrebbe accadere mai che un animale libero scorrazzi su un aereo, peggio ancora se un topo e peggio ancora se un roditore finito in un pranzo di una passeggera. Tra l’altro, al di là del panico che potrebbe causare un topo fra passeggeri e dipendenti della compagnia aerea, i roditori sono considerati particolarmente pericolosi per via dei loro denti molto aguzzi.

TOPO VIVO NEL PRANZO DI UN AEREO: I PERICOLI PER UN VELIVOLO

Sono infatti dei roditori, quindi erodono tutto ciò che addentano, e lo stesso potrebbero fare con parti delicate di un aereo, come ad esempio cavi, parti meccaniche, strumentazioni di bordo, insomma, tutto ciò che è basilare per fare decollare, volare e atterrare un mezzo aereo in totale sicurezza, e che di contro, potrebbe invece causare dei gravissimi pericoli.

Ecco perchè i passeggeri sono stati costretti al cambio aereo, con il velivolo con l’ospite indesiderato che sarà stato in seguito ispezionato da cima a fondo per appunto capire se il roditore abbia causato o meno dei danni. La cosa certa è che la notizia è divenuta virale anche per via di numerose testimonianze pubblicate sui social, a cominciare da quella di Jarle Borrestad, che si trovava proprio a fianco della passeggera che ha aperto il cibo ed ha trovato il topo. Resta da capire che fine abbia fatto il roditore: l’avranno ritrovato? Non vi sono notizie in tal senso, con la speranza che non si trovi più sull’aereo in questione altrimenti si corre il rischio che si possa ripresentare una nuova situazione incresciosa.