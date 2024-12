La Lombardia si posiziona come meta d’elezione per il turismo termale, con un’offerta che incanta per fascino, qualità e autenticità. Da 15 sorgenti naturali e oltre 25 stabilimenti d’eccellenza, sgorgano acque preziose, ricche di minerali e proprietà terapeutiche, pronte a regalare esperienze di benessere straordinarie. Ogni destinazione termale è una vera e propria finestra su paesaggi iconici, dove natura, cultura e glamour si fondono per offrire momenti indimenticabili.

Valtellina: il lusso naturale tra le vette del Parco nazionale dello Stelvio

La magia del turismo termale lombardo inizia tra le maestose vette della Valtellina, dove l’acqua sgorga naturalmente calda (tra 37° e 43°C) dalle sorgenti del Parco nazionale dello Stelvio, una cornice mozzafiato che combina il fascino della natura incontaminata con il massimo del comfort.

A Bormio, il protagonista assoluto è il relax:

– Bagni Vecchi, un luogo iconico che vi porterà indietro nel tempo, grazie a vasche e grotte scavate nella roccia con viste panoramiche sulla valle sottostante. Un’esperienza esclusiva, perfetta per gli amanti del glamour che vogliono sentirsi in sintonia con la natura.

– Bagni Nuovi, raffinati ed eleganti, vantano un’offerta di percorsi benessere personalizzati e una serie di piscine all’aperto immerse in giardini alpini. Immaginate di immergervi in acque termali calde circondati dalla neve: pura magia.

-Terme di Bormio, ideali per famiglie e gruppi, combinano piscine moderne e trattamenti wellness con una vista spettacolare sulle montagne circostanti.

La Valtellina è la destinazione perfetta per chi cerca una vacanza di benessere glamour e al tempo stesso rigenerante, con un tocco alpino unico e raffinato.

L’Eleganza liberty delle terme bergamasche

La provincia di Bergamo è un’altra destinazione imperdibile, dove storia, design e benessere si intrecciano in atmosfere dal fascino senza tempo.

Terme di San Pellegrino: Il loro stile liberty e neoclassico cattura al primo sguardo, offrendo un’esperienza termale che è una vera coccola per corpo e spirito. Oltre a piscine panoramiche e bagni di vapore, la location propone un percorso Kneipp e vasche sensoriali per un relax totale. La vista sulle montagne bergamasche completa questa destinazione, che unisce charme ed esclusività.

– Terme di Trescore, nella verde Val Cavallina, e le Terme di Sant’Omobono, incastonate nella pittoresca Valle Imagna, aggiungono una nota di autenticità storica, perfette per chi cerca un’atmosfera rilassata ma raffinata.

Brescia e il Lago di Garda: benessere e raffinatezza

La provincia di Brescia, con il suo mix di storia e bellezze naturali, è il cuore pulsante di alcune delle mete termali più rinomate.

– Darfo Boario Terme, recentemente rinnovate, sono una perla incastonata nella Valle Camonica. Il centro wellness è immerso in un parco secolare e offre piscine interne ed esterne, sauna, bagno turco e trattamenti esclusivi per una rigenerazione completa.

– Terme di Angolo, meno conosciute ma ugualmente affascinanti, sono un rifugio di pace in un parco di 35.000 mq, con fanghi caldi e piscine termali che promettono benessere e serenità.

– Sirmione, sulle sponde del Lago di Garda, è il simbolo del lusso termale in Lombardia. Con i suoi centri affacciati sulle acque scintillanti del lago, offre un’esperienza glamour e romantica, ideale per chi cerca una fuga all’insegna del relax e dell’eleganza.

Un invito al benessere glamour

La Lombardia, con le sue destinazioni termali, non è solo sinonimo di benessere, ma un vero e proprio stile di vita. Ogni località termale è un invito a prendersi cura di sé, immersi in scenari che spaziano dalle montagne innevate alle acque tranquille del Lago di Garda.

Che siate alla ricerca di una pausa di relax in luoghi iconici come Bormio o San Pellegrino, o che vogliate immergervi nel fascino senza tempo di Darfo Boario o Sirmione, la Lombardia vi accoglie con un’offerta termale capace di combinare benessere, eleganza e autenticità.

Dove inizierà il vostro prossimo viaggio nella “salus per aquam”?

Scoprite di più su in-lombardia.it

