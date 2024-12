TRUMP RILANCIA SULLA PENA DI MORTE IN USA

Mentre Joe Biden trasforma 37 condanne a morte in ergastoli, Donald Trump annuncia di voler ripristinare con forza la pena capitale. Il presidente eletto Usa, infatti, ha promesso di indirizzare il Dipartimento di Giustizia americano, appena tornerà alla Casa Bianca, verso una nuova linea, quella di “perseguire con forza la pena di morte per proteggere le famiglie e i bambini americani da stupratori, assassini e mostri violenti“. Il tycoon ne ha parlato tramite il suo account su Truth Social, spiegando che conferirà tale ordine appena si insedierà con l’obiettivo di rendere gli Stati Uniti “di nuovo una nazione di legge e ordine!“.

SPY FINANZA/ Lo stress test sospetto da 500 miliardi al giorno

Trump è uno dei maggiori sostenitori dell’estensione della pena di morte, infatti durante l’ultima campagna elettorale ha dichiarato di essere favorevole all’applicazione della pena di morte anche per reati minori, compresi quelli per il traffico di droga e di esseri umani.

TRUMP VS BIDEN: “DECISIONE ABOMINEVOLE”

L’annuncio arriva non a caso dopo la decisione di Biden di commutare le sentenze di 37 detenuti del braccio della morte, tra i quali ci sono condannati per gli omicidi di poliziotti e militari. Il team di Trump ha duramente criticato la mossa del presidente uscente: “Questi sono tra i peggiori assassini del mondo e questa abominevole decisione di Joe Biden è uno schiaffo alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari“, ha dichiarato Steven Cheung, responsabile della comunicazione di Trump.

SPILLO/ Quegli strani allarmi sulla salute mentale dell'Occidente

“Il Presidente Trump è a favore dello Stato di diritto, che tornerà quando tornerà alla Casa Bianca dopo essere stato eletto con un mandato massiccio dal popolo americano“, ha aggiunto.

Infatti, per il presidente eletto “non ha senso” la decisione di Biden, destinata a devastare ulteriormente le famiglie delle vittime. Le organizzazioni per i diritti umani hanno evidenziato come la decisione di Biden rappresenti il più grande numero di commutazioni di pene di morte da parte di un presidente Usa nell’era moderna.