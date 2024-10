Tornano (da mercoledì prossimo, 9 ottobre, fino a venerdì 11, a Rimini Fiere) il “TTG Travel Experience 2024”, e “Inout”, organizzati da Italian Exhibition Group, il salone per la promozione del turismo mondiale, e il format dedicato all’intera community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica. Si tratta di veri laboratori di idee per gli operatori, una fonte di informazione e ispirazione per la ricerca di nuove tendenze, format turistici e ispirazioni dei consumatori, di nuove tendenze.

Per tre giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto si daranno appuntamento a Rimini (nell’edizione 2023 le presenze furono 67mila): enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Previsti oltre 2.700 espositori, più di 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle 9 Arene dedicate a confronti e dibattiti.

Il salone sarà suddiviso in tre macro-aree: l’area Italia, che rappresenta una vera piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo; l’area The world, dove si trovano le principali destinazioni internazionali interessate a sviluppare business con gli intermediari del prodotto turistico; e il Global Village, dove si concentra l’offerta dei tour operator, dei trasporti, delle imprese di prodotti e servizi per il turismo rivolti alla rete distributiva.

Anche Astoi Confindustria Viaggi ha confermato la partecipazione a TTG Travel Experience 2024: l’associazione, rappresentativa del settore del Tour Operating in Italia, sarà al padiglione A3, riconfermando il successo del “Villaggio Astoi”, uno spazio collettivo che riunisce numerosi soci, a sottolineare l’importanza della collaborazione tra professionisti, facilitando l’interazione con le agenzie di viaggi e il mercato turistico. L’area espositiva, di circa 900 mq, ospiterà importanti nomi associati come Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Il Tuareg, Imperatore Travel World, Inter – studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, Sporting Vacanze, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.

Oltre alle tre intense giornate di incontri e networking in fiera, dopo il grande successo della scorsa edizione, il 10 ottobre tornerà al Rockisland di Rimini anche l’Astoi party, grazie all’impegno del delegato Astoi Stefano Pompili, con la direzione artistica di Art Group.

“Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la formula vincente del Villaggio Astoi – dice il presidente Pier Ezhaya -, convinti che la coesione sia uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato. I tre giorni di fiera saranno un’importante occasione di networking e di incontro con gli agenti di viaggio e i principali rappresentanti del settore. Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo anche l’Astoi party, un evento che coinvolgerà numerosi protagonisti del turismo. Sarà un momento di festa, socializzazione e leggerezza, un’occasione preziosa dopo giornate intense in fiera, per consolidare e celebrare quel sodalizio che non dovrebbe mai mancare tra i principali attori del settore. Oggi più che mai, è essenziale adottare strategie che favoriscano un maggiore coinvolgimento dell’intera filiera superando logiche frammentarie e divisive. L’Astoi party si inserisce in questo contesto come un momento di aggregazione tra tutti coloro che permettono a questo mercato di crescere ed evolvere”.

