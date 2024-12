Ultime notizie: Ottavia Piana intrappolata all’interno della grotta di Bueno Fonteno

La speleologa Ottavia Piana – che nel 2023 fu già salvata mentre si trovava intrappolata nella medesima grotta con un intervento dei soccorritori – è di nuovo rimasta bloccata all’interno della grotta di Bueno Fonteno e i nuovi soccorsi potrebbero durare parecchi giorni: la donna – infatti – è rimasta intrappolata ieri pomeriggio e attualmente si trova in una posizione che dista circa 4 ore dall’uscita. A dare l’allarme sono stati altri colleghi speleologi che facevano parte della stessa spedizione e durante la notte – intorno alle 2:00 – sono riusciti a raggiungere il luogo i primi soccorsi dando il via ad una serie di operazioni che sono proseguite per tutta la notte e la mattina successiva; mentre nel pomeriggio – questa volta attorno alle 17:00 – è arrivata una seconda squadra di soccorritori per dare il cambio alla prima. Tra le attrezzature che sono state portate nella grotta dai soccorritori, oltre a coperte e piumini, risultano esserci anche due bombole d’ossigeno di piccole dimensioni. All’interno della grotta la temperatura è di 8 gradi, ma l’umidità è altissima.

Kiev ha fatto sapere di aver distrutto a Zaporizhzhia un convoglio russo composto da 40 vagoni che stava trasportando del carburante e nel Mar Nero il naufragio di una petroliera russa ha provocato la morte di un uomo; mentre – secondo Kiev – 8 soldati russi che stavano operando nel territorio del Kursk sono morti dopo essere stati colpiti dal “fuoco amico” dei soldati nordcoreani. Zelensky ha comunicato che negli ultimi 7 giorni la Russia ha lanciato oltre 600 bombe sull’Ucraina, con Mosca che ha fatto sapere di aver conquistato con le sue truppe i villaggi di Puskine e Vesely Gai, entrambi nel territorio del Donetsk.

Ultime notizie: Guillermo Mariotto torna nello studio di Ballando con le stelle

Dopo l’abbandono dello show di sabato sera avvenuto lo scorso 30 novembre, lo stilista Guillermo Mariotto è tornato nella serata di sabato a far parte della giuria di Ballando con le stelle, mettendo anche fine a tutte le polemiche che erano nate dopo il suo abbandono: lo stilista – peraltro – ha chiesto scusa alla conduttrice del programma Milly Carlucci, alla Rai ed anche al pubblico che segue la trasmissione.

Le ultime notizie della guerra in Medio Oriente

Secondo i media locali di Tel Aviv il premier israeliano Netanyahu ha avuto un colloquio con Donald Trump avente come argomento principale l’accordo riguardante gli ostaggi, mentre un bombardamento israeliano che ha colpito un campo nella Striscia di Gaza causando la morte di un cameraman della televisione araba Al-Jazeera, con un bilancio complessivo che secondo Hamas ha superato abbondantemente le 45mila vittime complessive. A Damasco – nel frattempo – la Russia ha fatto evacuare una parte del proprio personale diplomatico facendolo rientrare immediatamente a Mosca con un volo diretto; così come Israele ha chiuso la propria ambasciata in Irlanda in seguito all’adesione – da parte di Dublino – alle accuse di genocidio nei confronti di Tel Aviv: una decisione che Simon Harris ha definito “deplorevole”. Dopo una settimana dalla caduta di Assad, nella capitale siriana sono state riaperte le università e anche gli studenti delle scuole sono tornati a fare lezione.

Sofia Goggia vince il SuperG in Coppa del Mondo: le ultime notizie dallo sport

Alla seconda gara dopo il rientro in pista la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto il SuperG disputato sulla pista statunitense di Beaver Creek battendo la campionessa Lara Gut Behrami di 48 centesimi: per l’azzurra si tratta del 25esimo successo dopo il secondo posto di ieri in discesa libera.