ULTIME NOTIZIE: LA GUERRA DI ISRAELE PROSEGUE INESORABILE

Continuano a salire le vittime dei raid aerei israeliani in Libano. Secondo quanto riferito dal ministero della sanità libanese, almeno nove persone sarebbero rimaste uccise e 39 ferite in un raid nella località di Haret Saida. Altre sette sono state uccise a Bal, tra cui tre soccorritori e un infermerete. Ancora cinque a Burj-al.Shemali. Una domenica di sangue, dunque. Intanto il ministro degli esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto un colloquio telefonico con Abbas Araghchi, omologo iraniano, condannando qualsiasi azione che possa aumentare le tensioni e minacciare ancor di più la sicurezza del Medio Oriente e del mondo intero.

ULTIME NOTIZIE: SECONDA GIORNATA DI VOTO IN LIGURIA

Ieri, domenica 27 ottobre, si è votato in Liguria per scegliere i propri rappresentanti regionali. Oggi, lunedì 28 ottobre, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15: al termine dell’orario cominceranno le operazioni di scrutinio. L’affluenza, intanto, è sembrata essere in calo di oltre cinque punti: è stata del 34.68%. Un numero che ovviamente potrebbe ancora alzarsi in giornata, come ci si augura. Nel 2020, alla stessa ora di ieri, aveva infatti votato il 39.8%. Alle elezioni regionali della Liguria sono nove i candidati: la “lotta” dovrebbe essere tra Marco Bucci, del centrodestra, e Andrea Orlando, del centrosinistra.

ULTIME NOTIZIE: EMILIA ROMAGNA, PRESTO IL SOLE

Dopo settimane di pioggia e maltempo, in Emilia Romagna sta per tornare il sole. Le ingenti cadute di acqua hanno provocato non pochi danni in diverse aree della regione nei giorni passati ma ben presto l’Emilia Romagna dovrebbe poter tirare un sospiro di sollievo. Per oggi l’allerta resta arancione per criticità idraulica e gialla in altre aree ma non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

ULTIME NOTIZIE: SAINZ VINCE IL GP DEL MESSICO

A Città del Messico trionfa Carlos Sainz! La Ferrari festeggia e dopo Austin, conquista un altro primo posto: Charles Leclerc chiude invece terzo. Lo spagnolo ha riconquistato la vetta della corsa dopo aver perso terreno contro Verstappen e ha ottenuto una vittoria meritata, molto pesante in ottica Mondiale Costruttori per la Ferrari. Al secondo posto Norris, quarto Hamilton, quinto Russell e sesto Verstappen.

