Le ultime notizie di oggi le apriamo con l’attentato a Magdeburgo, in Germania: un’auto, un SUV BMW di colore nero, è piombato sulla folla ad alta velocità in una zona della cittadina dove vi erano alcuni mercatini natalizi. Il bilancio è molto pesante, visto che le vittime sono due, fra cui anche un bimbo, mentre i feriti totali sono 68, di cui 15 in gravi condizioni. Inizialmente si parlava di decine di morti ma con il passare delle ore le notizie si sono decisamente ridimensionati, anche se l’episodio resta gravissimo.

Nel filmato dell’attentato, diffuso subito dopo i fatti, si vede una vettura che a folle velocità investe tutte le persone presenti ai mercatini, per poi andarsene come se nulla fosse. In un altro filmato si vede invece lo stesso attentatore sceso a terra circondato dalla polizia, le fasi dell’arresto. Secondo quanto emerso, l’attentatore sarebbe un saudita classe 1974, tale Tabel Jawad Hussein Al Abdulmohsen.

Ultime notizie, vittoria di Mattia Casse nel superG di Val Gardena

Un successo col brivido quello di Mattia Casse nel superG sulla pista della Val Gardena. La prima vittoria in coppa per lo sciatore italiano è arrivata per un solo centesimo di vantaggio su uno sciatore americano, Goldberg.

Il 34enne sciatore della Val di Susa, che non aveva mai vinto, è stato perfetto nella discesa sulla Saslong e quella della Val Gardena si è confermata una pista molto favorevole ai colori azzurri che avevano già conquistato il primo posto lo scorso 16 dicembre 2023 nella specialità della discesa libera con Dominik Paris. Casse ha superato tutti gli assi della specialità, poi si è ritrovato a dover fare i conti con l’outsider americano che ha avuto degli intermedi migliori dei suoi ed al traguardo si è arreso per un solo centesimo di differenza. Prima di questo successo Casse aveva ottenuto tre piazzamenti al terzo posto.

Ultime notizie, colloquio tra Giorgia Meloni e Ursula Meloni-von der Leyen

Il primo ministro italiano e la presidente della Commissione UE hanno avuto un colloquio della durata di un’ora durante il quale hanno confrontato le rispettive posizioni riguardo a diversi argomenti, tra i quali il futuro dell’Europa e il prossimo arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Altri argomenti dei quali Meloni e von der Leyen hanno discusso sono stati il problema dei migranti, ben presente in tutta l’Unione Europea, il momento del mercato dell’automotive e il Mercosur. L’incontro era previsto il giorno precedente ma era stato rinviato a causa delle condizioni di salute di Giorgia Meloni, colpita da un improvviso e violento attacco influenzale.

Ultime notizie, le notizie dal Medio Oriente

In Siria al Jolani ha dichiarato, in una intervista rilasciata al Tg1, che le elezioni nel suo Paese si terranno dopo l’effettuazione del censimento, in quanto molti dei siriani si trovano attualmente all’estero. Nell’intervista il nuovo leader siriano ha aggiunto che la scelta sul prossimo stato siriano spetterà soltanto al popolo.

In Cisgiordania un gruppo di coloni ha portato un attacco contro una moschea ed hanno appiccato il fuoco. Il leader israeliano Netanyahu, temendo per il mandato di arresto internazionale che è stato emesso contro di lui, non si recherà ad Auschwitz per le celebrazioni dell’anniversario del famoso campo di concentramento. A Gaza l’Idf ha eseguito un raid contro due scuole-rifugio, provocando la morte di 15 persone.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, con i numerosi bombardamenti avvenuti nella giornata di ieri in quel di Kiev. L’Ucraina ha denunciato il lancio di 5 missili balistici Iskander sulla capitale, così come fatto sapere dall’aeronautica delle forze armate ucraine attraverso la propria pagina Telegram. Tutti e cinque i missili balistici sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina, così come 40 droni che sono stati lanciati dai russi per un pesante attacco.

I lanci sono stati effettuati dal territorio russo, precisamente dalle regioni di Voronezh e Bryansk, e l’abbattimento dei missili ha provocato dei detriti che hanno causato un morto e nove feriti. Da segnalare infine che gli Stati Uniti stanno per ultimare un nuovo pacchetto di aiuti, l’ultimo dell’amministrazione Biden prima dell’arrivo di Donald Trump, per assistere appunto l’Ucraina nel conflitto con i russi. Non è ben chiaro quali sia il contenuto ma secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di munizioni per l’artiglieria e intercettatori, per un valore totale di circa 1,2 miliardi di dollari.

Ultime notizie, l’intervista alla prima maestra nera in Italia

Si chiama Rahma Nur ed è la prima maestra nera d’Italia. Nata in quel di Mogadiscio, è arrivata in Italia quando aveva solo 5 anni, negli anni ’70, per poi diventare nostra cittadina dopo 20 anni. Dal 1992 ricopre il ruolo di maestra ed è stata la prima insegnante di colore ad aver mai messo piede in un istituto scolastico del Belpaese.

Parlando con i microfoni del Corriere della Sera ha ricordato gli episodi di razzismo nei suoi confronti, come ad esempio una collega che la “chiamava cioccolatino”, e aggiungendo che purtroppo oggi ci sono persone che non si vergognano di essere razziste. In realtà dovremmo accogliere “tutte le differenze”, spiega. Insegna alla scuola primaria di Pomezia, vicino a Roma e nel corso della sua carriera è divenuta anche una scrittrice vincitrice di numerosi premi. In classe fa studiare anche la poesia afroamericana e i blues e ammette che i suoi alunni sono più incuriositi “che impauriti”.

Ultime notizie, le indagini su Ramy

Proseguono le indagini inerenti la morte di Ramy Elgaml, il 19enne originario dell’Egitto che è morto lo scorso 24 novembre, dopo un incidente in scooter mentre le forze dell’ordine lo inseguivano. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, fra l’auto dei carabinieri e lo scooter sui cui viaggiava Ramy e il 22enne tunisino Bouzidi Fares, sarebbe avvenuto un contatto poco prima dell’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta, nel quartiere Corvetto di Milano, dopo un lungo inseguimento.

Da un video emerso, però, sembra che il contatto non sia stato decisivo nel far cadere lo scooter, visto che il mezzo a due ruote avrebbe proseguito ancora la propria corsa prima di schiantarsi contro un muretto del benzinaio presente in zona.