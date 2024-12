Ultime notizie, schianto aereo in Corea del Sud: almeno 120 morti

Incidente aereo in Corea del Sud, dove un aereo si è schiantato durante l’atterraggio. Il volo di Jeju Air, partito da Bangkok, aveva a bordo 181 persone, di cui 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il sospetto è che le condizioni meteorologiche sfavorevoli e una collisione con uccelli abbia causato la rottura del carrello, impedendo la sua apertura.

C’è un video diffuso da Mbc da cui si evince che l’aereo atterra con del fumo che esce dai motori, poi colpisce un ostacolo al termine della pista e divampa l’incendio. Ma è già stata aperta un’indagine che chiarirà l’accaduto, comunque sono almeno 120 le persone morte, due membri dell’equipaggio sarebbero gli unici sopravvissuti al disastro.

Ultime notizie, omicidio a colpi di pistola a Pontirolo Nuovo (Bergamo)

Un uomo di 42 anni, Roberto Guerrisi, è stato ucciso ieri a colpi di pistola al termine di una lite. La vittima, dopo essere stata colpita, ha tentato di fuggire, ma dopo pochi metri è crollata a terra. La lite ha coinvolto un gruppo di persone che si trovavano nel cortile di un magazzino e i carabinieri stanno indagando per cercare di capirne il motivo ed individuare lo sparatore.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi la vittima si trovava a terra in una pozza di sangue. Il magazzino è della ditta DbCar, che opera nel settore del noleggio e della vendita di autovetture. Alcune persone che si trovavano sul posto sono state interrogate in caserma.

Ultime notizie, il Senato ha votato la fiducia alla legge finanziaria

Si è chiuso ieri nell’aula di Palazzo Madama l’iter della legge di bilancio per il 2025 che ha ottenuto la fiducia, Una finanziaria del valore di 30 miliardi che ha confermato i tagli all’Irpef ed al cuneo fiscale, ma nello stesso tempo ha aumentato le tasse. Uno degli argomenti è stato quello della stretta riguardo alle pensioni e sono state tagliate anche alcune detrazioni fiscali.

Confermata anche la “superdeduzione” per le assunzioni. Sono invece mancate alcune delle misure promesse nei mesi scorsi come il taglio delle tasse riservato alle famiglie del ceto medio e il “quoziente famigliare” che doveva garantire un innalzamento della natalità. L’aumento delle pensioni minime è di 1,8 euro al mese. Aumenta anche il canone Rai che passa da 70 euro a 90 euro.

Ultime notizie, Federica Brignone vince lo slalom gigante a Semmering

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante che si è disputato sulla pista di Semmering, ultimo dell’anno della specialità, e grazie ai punti conquistati è balzata in testa alla classifica sia della specialità che della Coppa del mondo. Per la Brignone si tratta del secondo successo in questa stagione d il 29esimo in carriere, con il raggiungimento di quota 71 per quanto riguarda il numero dei podi.

La sciatrice valdostana in carriera non aveva mai vinto sul pendio austriaco e questa è la 14esima vittoria nella specialità dello slalom gigante. Dopo aver vinto la prima manche, la Brignone ha confermato la sua posizione scendendo con il secondo tempo nella seconda manche. Nella classifica generale, la Brignone, che con i suoi 34 anni diventa la vincitrice più anziana di una gara, ha 319 punti, 19 di vantaggio sulla slalomista svizzera Rast e 50 sulla terza, Lara Gut-Behrami.

Ultime notizie, la morte di Olivia Hussey

L’attrice anglo-artgentina Olivia Hussey, nota per aver dato vita al personaggio di Giulietta nel film diretto da Zeffirelli, è morta dopo una lunga malattia. L’attrice aveva 73 anni di età e nel film che la rese famosa fece coppia con Leonard Whiting che impersonava Romeo. Il regista Marc Huestis ha confermato la notizia al quotidiano californiano San Francisco Chronicle e successivamente è apparso anche un post sulla pagina Instagram della stessa Hussey.

L’attrice, che ha avuto una carriera molto lunga, è stata premiata, così come Leonard Whiting con il Golden Globe per il film che li rese famosi. Con lo stesso Zeffirelli Olivia Hussey lavorò anche in una miniserie internazionale intitolata Gesù di Nazareth, nella quale interpretava il personaggio di Maria.