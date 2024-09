Ultime notizie: a Saviano, in provincia di Napoli, un’esplosione causa il crollo di una palazzina

Il crollo di una palazzina a Saviano, località in provincia di Napoli, causato da un’esplosione di gas, ha provocato la morte di tre persone, due delle quali bambini piccoli, di 4 e 6 anni, e la loro mamma. Dalle prime indagini, l’esplosione sembra essere dovuta ad una fuga di gas che si è verificata nel piano superiore della palazzina. Alcuni testimoni hanno parlato del rumore come quello di una bomba. Il padre è stato estratto vivo, ma in condizioni gravi, insieme al figlio più piccolo della coppia, di appena 2 anni. Ancora dispersa la nonna dei piccoli, che viveva al piano superiore.

Ultime notizie: arrestato il presunto killer di Antonia Lopez

Tra sabato e domenica, a Molfetta, in provincia di Bari, è stata uccisa una ragazza di 19 anni, Antonia Lopez. La giovane si trovava al lido Bahia Beach quando, durante una lite, i presenti hanno aperto il fuoco, sparando sette proiettili: uno ha colpito la spalla della ragazza, decidendole l’aorta e uccidendola in pochi minuti. I carabinieri hanno ora fermato un uomo, il presunto killer della 19enne.

Ultime notizie: in Medio Oriente una notte di guerra

In Medio Oriente i combattimenti si stanno intensificando e durante la notte tra venerdì e sabato le due parti in conflitto si sono scambiate numerosi attacchi. Idf ha portato centinaia di attacchi verso le postazioni degli Hezbollah in Libano ed altrettanto hanno fatto i miliziani con lanci di decine di missili che hanno colpito il nord di Israele, anche se la maggior parte di questi sono stati intercettati e distrutti. Danni si sono comunque verificati nelle zone urbane a nord della città di Haifa. Da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato notificato che ora la capacità dei voli commerciali sarà ridotta, con il peggioramento della situazione generale. La sede di Al Jazeera è stata chiusa per 45 giorni dall’esercito israeliano. Fonti dell’esercito di tel Aviv hanno comunicato che ci sarà un’intensificazione degli attacchi contro il territorio libanese dove si trovano gli Hezbollah.

Ultime notizie: crollato nella notte un cavalcavia sulla A1

Nella notte tra sabato e domenica, mentre si stavano eseguendo lavori di manutenzione in vista del Giubileo, un cavalcavia dell’autostrada A1 che si trova a Tor Vergata, è crollato, facendo così interrompere il traffico allo svincolo verso Roma Sud, tra Torrenova ed il Gra. Il crollo ha provocato il ferimento di un operaio che, dopo i controlli in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il cavalcavia crollato ha invaso completamente la carreggiata dell’autostrada.

Ultime notizie: la morte di Paola Marella

La celebre architetta e conduttrice televisiva Paola Marella è morta dopo una lunga malattia per un tumore al seno. La Marella era la star indiscussa di programmi di arredamento sulla rete televisiva Real Time e aveva condotto vari programmi di successo tra i quali si ricordano “Un sogno in affitto”, “I consigli di Paola”, e “Cerco casa disperatamente”. L’ultimo video di Paola Marella è stato pubblicato in rete 4 giorni fa e la notizia del suo decesso è stata comunicata da Davide Maggio.

Ultime notizie: Bastianini vince il GP di Misano nella MotoGP

Enea Bastianini si è imposto nella gara disputata sul circuito romagnolo precedento Martin, sorpassato all’ultimo giro, dopo un lungo inseguimento. Il campione del mondo in carica Bagnaia è caduto mentre si trovava in terza posizione e stava tentando la rimonta. Il pilota spagnolo aumenta così il suo vantaggio nei confronti dell’italiano nella classifica provvisoria. Per la Ducati si tratta del 100esimo successo nella categoria MotoGP.