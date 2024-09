È venuta a mancare all’età di 61 anni Paola Marella, conduttrice televisiva e architetto, morta dopo una lunga malattia. Il suo volto era molto conosciuto in tv e in particolare su Real Time, dove aveva condotto una serie di programmi dedicati al mondo immobiliare, come “Vendo casa disperatamente” e “Cerco casa disperatamente”. Su Tv8 aveva invece tenuto una rubrica di moda dal nome “Migliora il tuo guardaroba”: più recentemente Paola Marella era passata su Sky, dove invece aveva condotto “Un sogno in affitto”, mentre su LA7 era “padrona di casa” del programma “A te le chiavi”, brande content di Facile Ristrutturare. Aveva inoltre partecipato ad una serie di campagne pubblicitarie: con Roberto Mancini, dal 2022 era testimonial proprio della pubblicità di Facile Ristrutturare.

La conduttrice tv, come spiega Repubblica, aveva già affrontato il cancro nel 2011, quando aveva scoperto un nodulo al seno: era riuscita a superare la malattia, ma di recente aveva subito una nuova ricaduta. Paola Marella è morta sabato 21 settembre, all’età di 61 anni. La conduttrice lascia un figlio, Nicola, nato nel 1995, e un marito del quale era innamoratissima da tanti anni.

Paola Marella, la dedica d’amore al figlio prima di morire

Proprio al figlio Nicola, Paola Marella ha dedicato le sue ultime parole d’amore. La conduttrice, scomparsa a soli 61 anni, solo pochi giorni prima di morire ha scritto una dolce lettera al figlio in occasione del suo 29esimo compleanno: parole dolci, ricche di amore e di orgoglio, che Nicola porterà sempre con sé. “Diventare genitori ci ha fatto scoprire un amore che non conoscevamo, un amore incondizionato e totale. E tu, Nicola, sei molto più di ciò che avremmo mai potuto desiderare” scriveva l’architetto e conduttrice tv. Sui social Paola si mostrava sempre molto sorridere e piena di vita: amava condividere immagini e frammenti del suo lavoro ma anche della sua vita personale, con il marito e con il figlio Nicola.