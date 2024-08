Le ultime notizie del 15 agosto 2024: il sesto anniversario del crollo del Ponte Morandi

Si è celebrata nella giornata di ieri la triste ricorrenza del tragico crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto dell’ormai lontano 2018: in quell’occasione le vittime furono ben 43 e soltanto ora – a distanza, appunto, di sei anni – sta per arrivare un decreto che prevede la creazione di un fondo dell’importo di 7 milioni di euro, oltre ad aiuti alle imprese.

I primi passi di questo disegno di legge sono stati avviati ormai 4 anni fa – all’epoca dell’allora governo guidato da Mario Draghi – ed ora deve essere portato a compimento dall’attuale governo, che ieri ha quasi completamente disertato la commemorazione con la sola presenza di Edoardo Rixi, viceministro genovese. Il presidente Mattarella ha chiesto che siano accertate le responsabilità del crollo in modo definitivo.

Lo sciopero di Ferragosto di EasyJet: le ultime notizie per i viaggiatori

Dal 15 al 17 agosto ci sarà lo sciopero del personale di volo che fa parte del sindacato del Portogallo che dovrebbe comportare la cancellazione di oltre 200 voli in partenza ed in arrivo nella nazione portoghese: l’annuncio dell’agitazione era stato fatto già due settimane fa con il dovuto preavviso, mentre le trattative che sono andate avanti anche in questi ultimi giorni non hanno portato risultati positivi. La compagnia EasyJet nelle scorse ore ha annunciato la cancellazione di 232 voli sui 1.138 in programma, ed ha dichiarato che altri potrebbero subire dei ritardi anche di notevole entità.

Ultime notizie: forti mareggiate nelle Baleari

In Spagna, e più precisamente nelle isole Baleari e soprattutto sulla frequentatissima isola di Formentera, si sono avute delle forti mareggiate che hanno sbattuto barche e yacht contro gli scogli con ingenti danni sia per i privati cittadini, che per l’ambiente: molte barche sono finite sulla spiaggia o si sono rovesciate in acqua. I servizi di soccorso sono intervenuti in diverse zone dell’isola, mentre alcuni voli aerei che dovevano atterrare a Palma di Maiorca ed Ibiza sono stati cancellati.

Maltempo a Torino: le ultime notizie

Il maltempo è tornato a colpire il Piemonte ed in particolare la città di Torino dove sono tornati protagonisti la grandine, il vento e la pioggia che – nella giornata di ieri – hanno fatto crollare il tetto di una scuola e causato la caduta di diversi alberi, mentre una frana ha bloccato la strada statale 23 che porta a Fenestrelle. Nel capoluogo la parte che ha subito i maggiori danni è quella di sud-ovest dove si trovano sia il tetto scoperchiato – esattamente in via Negarville -, che gli alberi caduti, questi in via Pio VII; mentre nell’abitato di Nichelino è risultato danneggiato l’orologio del campanile della chiesa della Santissima Trinità.

Le ultime notizie sulla guerra Israele-Hamas

Mentre da parte di Hamas non è ancora sicura la partecipazione al vertice di Doha che si terrà oggi e nel quale si parlerà della possibilità di un “cessate il fuoco” – con gli Stati Uniti, il Qatar e l’Egitto nelle vesti di mediatori – continuano i combattimenti e la stessa organizzazione islamica ha fatto sapere che il numero delle vittime totali dall’inizio dell’aggressione è salito quasi a 40mila; così come continuano le preoccupazioni internazionali ed israeliane per un possibile attacco di ritorsione da parte dell’Iran.