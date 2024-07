UNIVERSITÀ & LAVORO/ I primi dottori in turismo pronti a rafforzare il settore

Dottori in turismo: questa la migliore risposta all’improvvisazione, all’inadeguatezza, alle ruggini che hanno zavorrato da troppo tempo l’innovazione, la competitività e la qualità della travel & hospitality industry nazionale. Sono arrivate l’altro giorno le prime lauree del Corso triennale in Hospitality Innovation and e-Tourism, sviluppato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità, creata da Cassa depositi e prestiti e TH Group. Quattordici dottori e dottoresse hanno concluso il percorso internazionale e professionalizzante, nato nel 2021 e interamente in lingua inglese, che forma i profili più richiesti nel settore dell’ospitalità in Italia e all’estero.

I TREND DEL TURISMO/ Le destinazioni e le strategie del settore fino al 2040

Da subito al top delle classifiche – per il prestigioso QS World University Ranking by subject il corso cafoscarino è primo in Italia e nella TOP 100 mondiale nell’ambito Hospitality and Leisure – il corso coniuga competenze gestionali nell’ambito dell’industria dell’ospitalità con competenze sulla trasformazione digitale e la sostenibilità dei servizi turistici. Una formazione accademica completa, arricchita da numerose esperienze di stage e laboratori, ha definito il percorso di studi dei primi neodottori e neodottoresse, che si sono specializzati negli ambiti del turismo 4.0: dallo sviluppo dei canali social come strumenti di marketing allo sviluppo di un’offerta turistica ecosostenibile; dalla progettazione di eventi all’analisi di come è cambiato negli anni il pubblico museale; dalla gestione delle risorse umane nell’epoca dell’Intelligenza artificiale alla tecnologia blockchain per il settore alberghiero.

VACANZE ESTATE 2024/ Ecco le mete più scelte coi tour operator italiani

“È un traguardo davvero emozionante non solo per studenti e studentesse che tre anni fa hanno riposto la loro fiducia in noi, investendo il loro tempo e le loro energie, e consentendoci di accompagnarli in questo nuovo percorso formativo, ma anche per me come coordinatore del corso di laurea – afferma Claudio Lucchese, docente di informatica e coordinatore del corso. – Un percorso non facile, che copre aree molto diverse tra loro, e che ha permesso loro di acquisire nuove competenze manageriali, economiche, informatiche, relazionali, e di metterle in pratica in ben tre diversi tirocini aziendali. Adesso che questo traguardo è stato finalmente raggiunto, auguro loro un emozionante futuro professionale ed un felice futuro personale”.

I NUMERI/ Turismo in crescita, ma i flussi sono maggiori: ecco come trovare i dati "mancanti"

“Queste lauree rappresentano il coronamento di un progetto in cui la Scuola Italiana di Ospitalità ha riposto grande fiducia sin dall’inizio e che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato, realizzata con criteri di sostenibilità sociale e con il coinvolgimento di tutti gli attori chiave nella progettazione didattica di un corso di laurea, sia non solo possibile ma anche auspicabile – sottolinea Giulio Contini, direttore della Scuola Italiana di Ospitalità. – Neolaureati e neolaureate sono perfettamente bilingui e dominano una terza lingua a livello B1. Hanno inoltre completato con successo ben tre tirocini aziendali, che si sono rivelati tanto formativi quanto le materie curriculari, molte delle quali innovative e incentrate sul settore specifico. Queste esperienze hanno creato sinergie benefiche per il percorso di crescita degli studenti e dei giovani professionisti. Le oltre 50 aziende, italiane e internazionali, con cui sono state stipulate convenzioni negli ultimi tre anni, esprimono grande soddisfazione per la collaborazione con SIO e Ca’ Foscari per i tirocini degli studenti e manifestano un forte interesse nell’offrire ai neolaureati percorsi lavorativi di crescita in un settore, quello dell’hospitality, che offre sempre più opportunità di carriera”.

Un successo che recentemente si è tradotto anche nel varo ad Hurghada, sul mar Rosso, della sede della Scuola Italiana di Ospitalità in Egitto, frutto dell’accordo tra la compagnia egiziana Pickalbatros, Federturismo Confindustria e la SIO. Un’iniziativa che mira a promuovere la cooperazione nel campo dell’ospitalità e del turismo e formare i giovani locali con standard qualitativi italiani. Il progetto prevede in particolare lo sviluppo di programmi professionali educativi di alta qualità, lo scambio culturale e professionale tra Italia ed Egitto e una più forte cooperazione nella gestione dei flussi migratori regolari per motivi di lavoro. Il memorandum of understanding stabilisce le basi per la collaborazione in ambiti quali la formazione e gli stage internazionali per studenti, la condivisione di risorse didattiche e la cooperazione in progetti di ricerca, così come l’inserimento nel mercato del lavoro in entrambi i Paesi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA