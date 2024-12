Nella serata di oggi – sabato 28 dicembre 2024 – andrà in onda su Rai 2, alle ore 21:20, il film sentimentale del 2023 intitolato Valzer di Natale a Parigi: la pellicola – famosissima produzione statunitense – è stata scritta e diretta dal regista Michael Damian, noto per avere curato (tra le altre cose) le riprese di progetti come “Moondance Alexander” (2007) e “Io & Marley 2 – Il terribile” (2011); mentre alla sceneggiatura troviamo – oltre allo stesso Damian – anche sua moglie Janeen Damian.

La protagonista femminile del film Valzer di Natale a Parigi è interpretata dall’attrice statunitense Jen Lilley – conosciuta dal pubblico per il personaggio di Maxie Jones nella serie tv “General Hospital” e di Theresa Donovan nella soap opera “Il tempo della nostra vita“; mentre il protagonista maschile ha il volto dell’attore statunitense Matthew Morrison, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo del professor Will Schuester nella serie televisiva “Glee“: ad acompagnarli, nel cast di Valzer di Natale a Parigi troviamo anche Paul Freeman, Stephanie Siadatan, Jade Ewen, Debbie Matenopoulos, Graziano Di Prima, Bryan Bounds, Lace Akpojaro e Matt Salinger.

La trama del film Valzer di Natale a Parigi in onda questa sera su Rai 2

Valzer di Natale a Parigi racconta la storia della bella Emma (appunto, Jen Lilley) che lavora come contabile nella grande città di New York: un giorno, l’azienda per cui lavora si trova costretta a licenziare una parte dei dipendenti a causa di alcune difficoltà economiche e la protagonista decide di dare le proprie dimissioni volontarie per consentire ad un suo amico e collega – che a differenza sua deve mantenere la propria famiglia – di non perdere il proprio posto. La nostra protagonista di Valzer di Natale a Parigi decide – dunque – che è arrivato il momento di dedicare un po’ di tempo alla sua più grande passione: proprio quel ballo richiamato nel titolo del film.

Contemporaneamente alle vicende di Emma, faremo la conoscenza di Leo Monroe (Matthew Morrison) che è un ballerino di liscio professionista che vive a Parigi: l’uomo – come la protagonista femminile – sta attraversando un periodo complicato per la propria carriera e il suo maestro – Henry Fontaine, interpretato da Paul Freeman -, gli propone di mettersi in gioco prendendo parte alla gara di danza natalizia ‘Professionisti-Amatori’; ma per partecipare a questa sfida il nostro Leo ha bisogno di una partner ed è proprio per caso che incontra Emma durante un provino nella Grande Mela.

L’uomo viene immediatamente colpito dal talento della protagonista di Valzer di Natale a Parigi e – pur con qualche resistenza iniziale da parte sua – riesce a convincerla ad andare a Parigi con lui per gareggiare insieme: arrivata sul posto la protagonista è costretta a sottoporsi ad un allenamento molto duro, scoprendo contemporaneamente anche la bellezza della capitale francese e – nonostante i due siano evidentemente attratti l’uno dall’altra – Leo cercherà in ogni modo di tenere il loro rapporto su un piano esclusivamente professionale. Alla fine (quasi ovviamente) i due ballerini dovranno decidere se dare ascolto al proprio cuore oppure no, mentre la magia del Natale inizierà ad invadere le strade.