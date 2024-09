È diventato virale sui social il video di un turista musulmano che entra in una chiesa e minaccia in arabo i fedeli presenti, riportando loro una falsa traduzione delle sue parole. Il caso è stato sollevato da diverse pagine cristiane, che hanno individuato su TikTok il video di questo ragazzo. «Un turista musulmano dell’Arabia Saudita è entrato in una chiesa in Europa, sperando che i cristiani morissero e che lui potesse distruggere la croce di Cristo», riporta una pagina Instagram riproponendo il filmato che sta facendo discutere.

Invece, su X c’è Christians MENA, che ha provato a ricostruire la vicenda. Ne rivela la presunta identità, spiegando che si tratta di uno studente di legge di 20 anni originario dell’Arabia Saudita. Tra le foto che pubblica nel suo lungo post ce n’è una in cui si vede il Duomo di Milano sul suo sfondo, oltre a una in cui indossa la ghutra, copricapo noto più comunemente come kefiah, con due fucili tra le mani. Per quanto riguarda la chiesa in questione, sui social riferiscono che sia italiana, ma non ci sono riscontri in merito, anzi le attribuzioni sono diverse.

SAUDITI SUI SOCIAL PRENDONO LE DISTANZE: “NOI RISPETTIAMO CRISTIANI”

«Nonostante il suo odio per il cristianesimo, entra ancora nelle chiese in Europa e filma video in cui dice: “Oggi ucciderò qualcuno”, fissando Gesù», prosegue l’account. Nel video che sta facendo il giro dei social lo si sente parlare in arabo e poi abbozzare delle traduzioni delle sue parole in inglese, che però non combaciano con il testo che invece riporta nel video. «Se Dio vuole, spero che tu muoia oggi prima di domani», ma all’anziana fedele a cui si rivolge riferisce che si tratta di una buona parola in arabo.

«La mia mano sta cominciando a tremare, vorrei spezzare la croce», dice invece mentre si avvicina un’altra donna che gli chiede se avesse bisogno di qualche informazione sulla chiesa. «Possa tu marcire fino all’osso, figlia di un cane. Lo giuro, se potessi la picchierei…», scrive in altri passaggi.

Molti sauditi hanno subito preso le distanze sui social da questo video: «Questa persona rappresenta solo se stessa e le sue azioni sono rifiutate da tutti i sauditi. Milioni di cristiani vivono in Arabia Saudita con tutti i favori e il rispetto», stanno segnalando diversi utenti.

VIDEO CHOC TURISTA MUSULMANO IN CHIESA