VIDEO JL BOURG REYER VENEZIA, LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ekinox la Reyer Venezia si prende un ottimo successo in trasferta per 102 a 99 contro il JL Bourg en Bresse come vedremo nel video JL Bourg Reyer Venezia con la sintesi e tutti gli highlights della serata europea. Nel primo tempo, nonostante un tentativo dei biancorossi di prendere il controllo delle operazioni, regna l’equilibrio e nessuna delle due squadre pare essere in grado di prevalere sulla lunga distanza.

Gli orogranata cominciano a cambiare marcia ed invertono il punteggio iniziale così da chiudere in parità all’intervallo lungo e risolvere la questione nel corso della ripresa. Nel secondo tempo i lagunari prendono presto il largo con un portentoso parziale di 25 a 9 che annichilisce i francesi, incapaci di tenere il passo una volta rientrati sul parquet.

Nel finale gli sforzi prodotti dai transalpini si traducono nel parziale vinto per 34 a 19 che risulta non essere sufficiente per quantomeno prolungare le ostilità all’extra time. La vittoria maturata lontano da casa in questa dodicesima giornata dell’Eurocup 2024/2025 permette alla Reyer Venezia di migliorare il proprio record stagionale sul 6 pari, situazione questa raggiunta pure dalla Jeunesse Laique de Bourg a causa della sconfitta pattita.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come gli orogranata abbiano meritato di aggiudicarsi la contesa a partire da una maggior precisione in fase realizzativa a giudicare dal 56.5% contro il 52.9% complessivo, oltre ad aver dominato a rimbalzo con il 39 a 28, dei quali 10 a 7 in attacco e 29 a 21 in difesa. Ai francesi è servito a poco l’aver perso meno palle, 13 a 17, ed averne rubate di più rispetto agli italiani, 10 a 8. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventuno Mfiondu Kabengele grazie ai ben ventisei punti messi a segno in favore della Reyer. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Venezia a causa del 25 a 24 nel computo dei falli personali commessi.

