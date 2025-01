DIRETTA TRENTO VILNIUS: AQUILA ORMAI ELIMINATA

Ci sarà un po’ di tristezza al momento di scendere in campo alla Il T Quotidiano Arena per la diretta Trento Vilnius, che si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 28 gennaio 2025, per la diciassettesima giornata del girone A di Eurocup, penultimo turno della stagione regolare che purtroppo ha già sancito la matematica certezza dell’eliminazione della Dolomiti Energia Trento. Non sono servite nemmeno le ultime due vittorie consecutive, tra cui lo splendido acuto a Badalona, perché i risultati di chi precede hanno spento ogni velleità di rimonta da parte di Trento.

Una delle squadre su cui si sarebbe potuto fare la corsa sarebbero stati proprio i Wolves Twinsbet Vilnius, che al momento hanno due vittorie in più, con un bilancio di 8-8 contro il 6-10 di Trento. Quindi oggi una vittoria casalinga nella diretta Trento Vilnius porterebbe l’Aquila a una sola lunghezza ddi ritardo, però a pari merito con i lituani c’è anche il Buducnost, solo una potrà andare avanti e all’ultima giornata ci sarà proprio la sfida tra i montenegrini e Vilnius, per cui è inevitabile che una delle due aggiunga ancora almeno una vittoria al proprio bottino. Ecco perché l’Aquila è ormai uscita di scena e può competere solo per l’onore nella diretta Trento Vilnius…

TRENTO VILNIUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Trento Vilnius in tv sarà, come sempre in Eurocup, per gli abbonati ai canali di Sky Sport. La diretta Trento Vilnius in streaming video sarà invece su Sky Go, Now Tv e DAZN.

DIRETTA TRENTO VILNIUS: IL BILANCIO DI UN CAMMINO AMARO

In vista della diretta Trento Vilnius, bisogna quindi esaminare il cammino che ha portato l’Aquila all’eliminazione. Una sola vittoria nelle prime quattro partite era già stato un segnale che per Trento l’Eurocuup sarebbe stata dura anche in questa stagione, poi c’erano state un paio di vittorie casalinghe consecutive a tenere viva almeno la speranza, prima di un filotto davvero disastroso con una sola vittoria in sette partite a portare il bilancio della Dolomiti Energia a un pessimo 4-10 dopo le prime quattordici partite giocate, una situazione che avrebbe richiesto un vero e proprio miracolo sportivo per sfociare in una qualificazione.

Trento a quel punto ha avuto una impennata d’orgoglio e si è regalata due bellissime vittorie consecutive, il +15 casalingo contro Ulm e quota 100 toccata sul parquet di Badalona, però sarebbe servita anche la “gentile” collaborazione di chi precedeva in classifica per tornare in corsa e queste combinazioni non si sono avverate. Oggi sarebbe stata l’occasione perfetta per avvicinare ulteriormente una concorrente, ma la diretta Trento Vilnius servirà solo per l’orgoglio, con i lituani che invece hanno un concreto e fondamentale obiettivo da raggiungere in classifica…