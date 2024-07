DIRETTA PORTOGALLO SLOVENIA/ Video streaming tv: un solo incrocio, vinto dai balcanici (Euro 2024, 1 luglio)

DIRETTA PORTOGALLO SLOVENIA: I TESTA A TESTA

Abbiamo poco da dire riguardo i precedenti di Portogallo Slovenia… o forse molto. Da una parte, abbiamo un solo incrocio: troppo poco per dare realmente un’indicazione circa la partita che si giocherà questa sera per gli ottavi degli Europei 2024. D’altro canto però quel match è assolutamente recente: datato 26 marzo 2024, un’amichevole allo Stadion Stozice di Lubiana, e dunque stiamo parlando di tre mesi fa e di quelle che di fatto, con qualche aggiustamento arrivato nelle settimane seguenti, sono le rose che Roberto Martinez e Matjaz Kek hanno portato in Germania per giocarsi questa competizione. Il dato curioso è che aveva vinto la Slovenia, e questo potrebbe contare: i gol di Adam Gnezda Cerin e Timi Max Elsnik erano arrivati al 72’ e 80’ minuto.

DIRETTA/ Francia Belgio (risultato 0-0) streaming video tv: Mbappé non sfonda! (Europei 2024, 1 luglio)

Per la nazionale balcanica erano in campo nove dei titolari di oggi, contando anche lo squalificato Erik Janza: le uniche modifiche erano Miha Blazic per Vanja Drkusic al centro della difesa e Sandi Lovric inusuale esterno a sinistra, per Jan Mlakar. Era il Portogallo a essere rimaneggiato: senza Ruben Dias, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leao, ma con Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes davanti, e Vitinha in mezzo al campo. Dunque, vedremo cosa succederà questa sera quando anche la nazionale di Roberto Martinez sarà a ranghi completi… (agg. di Claudio Franceschini)

Formazioni Portogallo Slovenia/ Quote, Cristiano Ronaldo è un "caso"? (Europei 2024, oggi 1 luglio)

COME VEDERE LA DIRETTA DI PORTOGALLO SLOVENIA IN STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la televisione di stato non trasmetterà la diretta tv di Portogallo Slovenia e allora vi dovrete rivolgere al satellite, al quale chiaramente dovrete essere abbonati: il match sarà garantito innanzitutto su Sky Sport Uno, numero 201 del decoder, poi anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (qualora sia un’opzione) e Sky Sport 251, mentre il servizio di diretta streaming video di Portogallo Slovenia è disponibile senza costi aggiuntivi attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Risultati Europei 2024/ Diretta gol live score ottavi: finalmente si gioca il big match! (oggi 1 luglio)

PORTOGALLO SLOVENIA: UNA SORPRESA IN ARRIVO?

Sorpresa in arrivo? Potrebbe essere così nella diretta di Portogallo Slovenia, che alle ore 21:00 di lunedì 1 luglio ci farà compagnia per gli ottavi degli Europei 2024. Siamo al Waldstadion di Francoforte, e i lusitani devono stare attenti: certamente hanno vinto il girone con una giornata di anticipo e hanno segnato 5 gol nelle prime due partite, ma a dirla tutta contro la Repubblica Ceca hanno rischiato grosso e poi hanno perso male contro la Georgia, anche se bisogna dire che il match non contava nulla per il Portogallo che infatti si è presentato in campo con le seconde linee, anche se il loro valore sarebbe dovuto essere superiore.

Tanti dubbi per Roberto Martinez, tanta felicità per una Slovenia che ha fatto il colpo grosso, riuscendo a qualificarsi tra le migliori terze da un girone nel quale non ha mai perso, e che comprendeva Inghilterra, Danimarca e Serbia. Quella che sarebbe dovuta essere la cenerentola del gruppo ha rischiato anche il primo posto, dando prova di solidità e soprattutto grande orgoglio; ora attenzione, in una sfida diretta e secca può succedere di tutto e allora scopriremo cosa succederà nella diretta di Portogallo Slovenia, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT andando a leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVENIA

Qualche dubbio attanaglia Martinez a poche ore dalla diretta di Portogallo Slovenia: intanto il modulo, che però dovrebbe tornare quel 4-2-3-1 con cui è arrivato il 3-0 alla Turchia. Pepe più di Antonio Silva (che ha causato il rigore contro la Georgia) a fianco di Ruben Dias, Dalot e Joao Cancelo più di Nuno Mendes come terzini, in porta sicuramente Diogo Costa e poi Palhinha a fare coppia con Vitinha nel settore nevralgico del campo, mentre davanti si valuta la titolarità di Francisco Conceiçao per Rafael Leao (che torna dalla squalifica), eventualmente spostando Bernardo Silva a sinistra, con Bruno Fernandes alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Matjaz Kek deve per forza sostituire Janza che è squalificato, ma per il resto la sua Slovenia resta la stessa: a sinistra va Balkovev, a destra Karnicnik con Drkusic e Bijol a proteggere Oblak, poi in mezzo come al solito abbiamo il tandem formato da Elsnik e Gnezda Cerin e due laterali che sono Stojanovic, che ben conosciamo per i trascorsi con Empoli e Sampdoria, e ancora Mlakar che agirà sulla corsia sinistra. Davanti i due arieti: Sesko, che è molto atteso a questi Europei 2024, e Sporar. Finora la Slovenia ha segnato solo con i suoi terzini, vedremo stasera…

PORTOGALLO SLOVENIA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote che l’agenzia Snai propone per la diretta di Portogallo Slovenia ci dicono in maniera particolarmente chiara come la nazionale lusitana sia favorita in questo ottavo degli Europei 2024: il segno 1 per il successo del Portogallo vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte la vostra giocata, per contro siamo addirittura a 8,50 la posta in palio per il segno 2 sulla vittoria della Slovenia. Infine il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA