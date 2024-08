Video Puskas Akademia Fiorentina che era racconta un primo tempo dominato dalla squadra di casa con il portiere spagnolo De Gea protagonista assoluto del match. Per i viola due ammonizioni nel corso di 45 minuti: Pongracic e Kean. L’occasione è più importante della partita e quella capitata a Soisalo il quale riceve il pallone dei compagni e pesca in mezzo Puljic che da due passi si vede negare il gol da De Gea. Non è la prima parata del portiere spagnolo in quanto è riuscito a smanacciare nei primi minuti di gioco su una disattenzione difensiva di Ranieri. Il secondo tempo tra Puskas Akademia e Fiorentina racconta uno sfida molto più divertente rispetto alla prima frazione.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Chelsea, Betis e Fiorentina ai gironi! Diretta gol live score (29 agosto 2024)

La formazione di casa becca due pali: il primo con il portiere spagnolo battuto. Nella seconda circostanza il suo intervento è provvidenziale. Vantaggio viola con la rete di Kean, il quale vince un contrasto aereo e si presenta davanti al portiere freddandolo con potenza. Pioggia di cambi e cartellini in campo con la Fiorentina che si vede rimontare al minuto 94 su calcio di rigore da Nagy. Rosso per Ranieri che ha commesso il fallo. Si va ai tempi supplementari e calci di rigore. Rosso per Comuzzo e rigori decisivi con Biraghi ultimo a calciare. Provvidenziale De Gea che ha neutralizzato il rigore di Szolnoki chiudendo Puskas Akademia-Fiorentina con il trionfo sofferto dei viola.

Diretta/ Puskas Akademia Fiorentina (risultato finale 4-5 dcr): brividi, Biraghi decisivo (29 agosto 2024)

VIDEO PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA: IL TABELLINO

PUSKAS ACADEMY (HUN): Pecsi A., Maceiras Q., Golla W., Stronati P., Nagy Z.(C), Plsek J. (dal 34′ st Szolnoki R.), Favorov A., Nissila U., Soisalo M. (dal 43′ st Vekony B.), Puljic J. (dal 22′ st Colley L.), Levi J. (dal 22′ st Komaromi G.). A disposizione: Lehoczki B., Markek T., Colley L., Kocsis D., Komaromi G., Markgraf A., Mondovics K., Pal B., Szolnoki R., Tiscsuk A., Vekony B., Vitalyos V. Allenatore: Hornyak Z..

FIORENTINA (ITA): de Gea D., Martinez Quarta L. (dal 26′ st Parisi F.), Pongracic M. (dal 9′ st Comuzzo P.), Ranieri L., Dodo (dal 38′ st Kayode M.), Amrabat S., Richardson A., Biraghi C.(C), Ikone J. (dal 9′ st Colpani A.), Kean M. (dal 1′ pts Mandragora R.), Sottil R. (dal 9′ st Kouame C.). A disposizione: Martinelli T., Terracciano P., Beltran L., Bianco A., Colpani A., Comuzzo P., Kayode M., Kouame C., Mandragora R., Parisi F. Allenatore: Palladino R..

Formazioni Puskas Academia Fiorentina/ Quote, torna De Gea (Conference League, 29 agosto 2024)

Ammonizioni: al 7′ st Plsek J. (Puskas Academy (Hun)), al 34′ st Colley L. (Puskas Academy (Hun)), al 36′ st Komaromi G. (Puskas Academy (Hun)), al 45’+2 st Favorov A. (Puskas Academy (Hun)), al 45’+3 st Maceiras Q. (Puskas Academy (Hun)) al 8′ pt Pongracic M. (Fiorentina (Ita)), al 44′ pt Kean M. (Fiorentina (Ita)), al 31′ st Comuzzo P. (Fiorentina (Ita)), al 34′ st Ranieri L. (Fiorentina (Ita)), al 45’+8 st Dodo (Fiorentina (Ita)).

Espulsioni: Comuzzo (Fiorentina (Ita)), Ranieri (Fiorentina (Ita))

VIDEO PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS