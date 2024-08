DIRETTA PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA, I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Puskas Akademia Fiorentina, dobbiamo naturalmente ricordare che l’unico precedente risale al pirotecnico pareggio per 3-3 nella partita d’andata della scorsa settimana allo stadio Artemio Franchi, mentre questa sarà la prima volta in terra ungherese tra i padroni di casa e i viola. La Puskas Akademia d’altronde è nata solamente nel 2005 e la sua storia è ancora più breve considerando la prima squadra, che è nata nel 2012 a coronamento di un progetto che inizialmente era solo giovanile, in onore logicamente della più grande leggenda del calcio magiaro, cioè Ferenc Puskas, il campione simbolo della “Squadra d’oro” (Aranycsapat nella lingua locale).

Squadra che vinse le Olimpiadi di Helsinki 1952 e avrebbe probabilmente meritato anche il Mondiale 1954, perso contro la Germania Ovest in una finale che fa ancora discutere a 70 anni di distanza. In seguito alla rivoluzione ungherese del 1956, Puskas lasciò la Honvéd e passò al Real Madrid, dove fece in tempo a vincere cinque campionati, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Un ricordo che nobilita fortemente la partita che ci attenderà stasera nei playoff della Conference League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA, IN TV E STREAMING

Cominciamo col dire che ci sono brutte notizie per chi vorrà vedere la diretta tv Puskas Akademia Fiorentina in chiaro. A differenza dell’andata, la sfida non sarà trasmessa su TV8.

Dunque l’unico modo per assistere all’evento sarà su Sky Calcio, canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 251, pure su NOW TV. La diretta streaming sarà visibile sulle rispettive applicazioni proprio di Sky e NOW, naturalmente sotto abbonamento.

PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA, L’ANDATA FINÌ IN PAREGGIO

C’è tantissima attesa alla Pancho Arena di Felcsút per il ritorno dei playoff di Conference League con la diretta Puskas Akademia Fiorentina, alle ore 21, che rappresenta già uno snodo cruciale per quanto riguarda la stagione delle due squadre.

L’andata fu a dir poco una partita incredibile: doppio vantaggio ungherese al Franchi con Nagy e Soisalo, accorcia le distanze Sottil sul finire di primo tempo, rimontano Martinez Quarta e Kean per poi infine Golla fissare il punteggio sul 3-3 definitivo.

Dato che ormai da tempo non valgono più i gol in trasferta, ricordiamo che in caso di parità anche al ritorno si andrà ai tempi supplementari indipendentemente dal numero di reti. Dunque è come se non si fosse giocata l’andata.

Se gli ungheresi non hanno più giocato dopo l’andata al Franchi, la Fiorentina è scesa in campo nel weekend che precede la sfida europea, pareggiando senza segnare nella gara contro il Venezia per il secondo pareggio consecutivo in Serie A dopo quello di Parma per 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Puskas Akademia Fiorentina. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-2-3-1. In porta Pecsi, difeso da Maceiras, Golla, Stronati e Ormonde-Ottewill che chiuderà il reparto. In mediana Favorov-Plšek con Nissila, Soisalo e Nagy sulla trequarti e Puljic punta.

La Fiorentina risponderà col 3-4-2-1 con De Gea che torna in porta con davanti a sé il terzetto arretrato Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri. Agiranno da esterni Kayode e Parisi con Mandragora e Bianco a centrocampo. Sarà compito di Colpani e Sottil assistere Kean.

QUOTE PER LE SCOMMESSE PUSKAS AKADEMIA FIORENTINA

Infine, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Puskas Akademia Fiorentina. La vittoria dei padroni di casa è data a 5.75 contro l’1.55 della squadra viola. Il segno X del pareggio è offerto a quattro volte la posta in palio.

Per quanto riguarda il discorso qualificazione, il passaggio del turno della Pukask Akademia è a 3.75 mentre per i toscani 1.25. Stessa quota per Gol e No Gol, entrambe a 1.83.