VIDEO WEST HAM LIVERPOOL: SINTESI DELLA GOELADA!

Video West Ham Liverpool racconta una sfida piena di emozioni per i tifosi dei reds, che si confermano sempre più al primo posto. I punti adesso sono 45 al termine di questa importante vittoria in trasferta contro il West Ham. La gara si sblocca con la rete del colombiano Luis Diaz, che poco prima aveva sfidato Areola, sbagliando. Il raddoppio non tarda ad arrivare con Gakpo. La terza rete del Liverpool porto la firma del solito Mohamed Salah.

Paulo Fonseca esonerato dal Milan/ Da "solido sulla panchina" a Conceicao nuovo allenatore (30 dicembre 2024)

L’attaccante egiziano, al centro di numerose indiscrezioni di mercato è il rinnovo non è ancora arrivato, cala il tris sfruttando l’assist di Jones. Liverpool che chiude in vantaggio il primo tempo con tre reti. La seconda frazione due cambi per il West Ham con Todibo e Fullkrug dentro ma soprattutto con la rete da fuori di Alexander Arnold. Tiro bellissimo da fuori che Areola non può far altro che prendere dentro la porta. Diogo Jota si mette in proprio e per poco non trova il quinto gol. Prima lo sfiora e poi lo realizza al minuto 84 con un tiro velenoso non irresistibile, dopo aver sfruttato il passaggio di Salah. Vince il Liverpool con il risultato finale di 0-5.

Video Cremonese Brescia (1-1)/ gol highlights: Moncini in rovesciata al 96' (Serie B, 29 dicembre 2024)

VIDEO WEST HAM LIVERPOOL: GOL E HIGHLIGHTS