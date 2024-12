DIRETTA WEST HAM LIVERPOOL, REDS SEMPRE PIÙ PRIMI

Sarà un tardo pomeriggio incandescente al London Stadium dell’omonima città. Questo perché la diretta West Ham Liverpool mette di fronte due squadre in salute che stanno lottando per i rispettivi obiettivi a testa alta e lo stesso faranno in questa domenica 29 dicembre 2024 alle ore 18:15. Gli Hammers, dopo la sconfitta un po’ a sorpresa con il Leicester, hanno inanellato quattro partite di fila senza ko con le vittorie con Wolves e Southampton intervallate dal doppio pareggio per 1-1 prima con Bournemouth e poi Brighton.

Il Liverpool sta vivendo una stagione al limite della perfezione, in tutto e per tutto. In Champions League la squadra è a punteggio pieno con 18 punti in 6 partite mentre in Premier c’è già un netto +6 dall’Arsenal secondo con una gara in meno. L’ultima sfida dei Reds è stato il 3-1 al Leicester del 26 dicembre.

DOVE VEDERE DIRETTA WEST HAM LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta West Ham Liverpool dovrete sottoscrivere un abbonamento a Sky, precisamente al pacchetto Calcio. Se invece preferite la diretta streaming vi toccherà scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM LIVERPOOL

Come giocheranno le due squadre? Il West Ham opta per un 4-2-3-1 con Areola in porta. Difesa composta da Wan-Bissaka, Emerson, Todibo e Mavropanos. A centrocampo il duo Alvarez-Soucek mentre Kudus, Bowen e Paqueta saranno alle spalle di Fullkrug.

Per il Liverpool modulo identico a quello degli avversari. Tra i pali Alisson, protetto da Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk e Gomez. In mediana Mac Allister e Gravenberch, poco più avanti Szoboszlai, Salah e Gakpo con Jota centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE WEST HAM LIVERPOOL

Il Liverpool parte favorito per questo match contro il West Ham a 1.36 contro l’1 fisso a otto volte la posta in palio. Il segno X a 5.25 per l’esattezza. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.57 e 2.25.