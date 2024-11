Vincitore X Factor 2024: come cambiano le quote

X Factor 2024 torna in onda oggi, giovedì 7 novembre, con la terza puntata dei live al termine della quale un altro concorrente dovrà lasciare il talent show di Sky e dire definitivamente addio al sogno di conquistare la finale che quest’anno si svolgerà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla finale mancano ancora diverse puntate ma i bookmakers stanno già pensando a chi potrebbe essere il vincitore dell’importante talent show. Le quote cambiano puntata dopo puntata in base alle eliminazioni, ma anche alle esibizioni e alle assegnazioni dei giudici che sono fondamentali per permettere ai concorrenti di conquistare senza problemi il passaggio alla puntata successiva.

Attualmente, i concorrenti sono: Lorenzo Salvetti, Les Votives e Patagarri per la squadra di Achille Lauro; Francamente, El Ma e The Foolz per Jake La Furia; Mimì, Danielle e PUNKCAKE per il team di Manuel Agnelli e LOWRAH per la squadra di Paola Iezzi.

Vincitore X Factor 2024: i favoriti

Nelle quote sul vincitore di X Factor i favoriti sono Mimi, Lowrah, Lorenzo Salvetti e Francamente. La vittoria di Mimì è quotata a 3,00 da Lottomatica, Goldbet ed Eurobet mentre il trionfo di Lowrah è quotato a 6,00 da Lottomatica e Goldbet e a 9,00 da Eurobet. Non è da escludere neanche la vittoria di Vittoria Salvetti che è quotata a 4,75 da Lottomatica e Goldbet e a 5,50 da Eurobet. Anche Francamente, tuttavia, potrebbe trionfare sul palco di X factor 2024: la sua vittoria, infatti, è quotata tra 3,00 e 3,50.

Non mancano, naturalmente, gli outsider che, pur avendo quote più alte, potrebbe sbilanciare tutto con esibizioni pazzesche. La vittoria di Les Votives, ad esempio, è quotata tra 7,50 e 11 così come quella di El Ma che è data come vincitrice a 11 sia da Lottomatica che da Goldbet ed Eurobet. Quote che, con i successivi live, potrebbero cambiare.