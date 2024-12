Chi sarà il vincitore dello Zecchino D’oro 2024? Oggi, domenica 1 dicembre, arriva il tanto atteso verdetto in un evento che profuma di tradizione e che fa battere il cuore a chi ama la musica… e i bambini. Alla proclamazione del vincitore di questa edizione si arriverà attraverso un meccanismo di voti incrociati tra giuria adulta, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e la giuria dei bambini, con il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano.

In gara, ricordiamo, ci sono ben quattordici nuove canzoni realizzate in collaborazione con grandi artisti della musica italiana e del mondo dello spettacolo, come Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira e molti altri. Il nome del vincitore si nasconde tra tanti piccoli cantanti provenienti da 11 regioni d’Italia, accompagnati rigorosamente dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Zecchino d’oro 2024, verso la proclamazione del campione: chi è il vincitore di questa edizione?

Lo scorso anno, il vincitore dello Zecchino D’oro fu il brano ‘Non ci cascheremo mai’ cantata da Salvatore, un dolcissimo bambino napoletano di 9 anni. Vedremo quest’anno chi avrà la meglio tra i tanti piccoli in gara, ricordandoci che si tratta sì di una competizione, ma anche e soprattutto di un evento che mira alla condivisione e alla solidarietà.

A proclamare il vincitore dello zecchino d’Oro ci sarà ovviamente il conduttore Carlo Conti, ma anche i suoi ospiti. Prima però occorrerà rivedere all’opera i baby concorrenti provenienti da undici regioni d’Italia “agguerritissime”: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Reggio Calabria, Sardegna e Sicilia. E’ proprio tra queste regioni che si cela il nome del campione.

