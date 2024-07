La delusione di Vittoria per il percorso del fidanzato Alex a Temptation Island 2024

Anche per Alex e Vittoria è arrivato il momento dei falò di confronto. I due fidanzati dovranno decidere se continuare la loro relazione o uscire single da Temptation Island 2024. Il loro percorso nel programma di Canale 5 è stato alquanto turbolento, sicuramente con più ombre che luci dato che nelle varie puntate Alex e Vittoria hanno dimostrato di non essere così uniti come pensavano.

Se Vittoria, tutto sommato, non ha nulla da rimproverarsi, il discorso è diverso per Alex, che ha vissuto l’avventura a Temptation Island 2024 come una vacanza. Il suo atteggiamento è stato decisamente differente da quello della sua compagna, che, impietrita, ha osservato nei video settimanali le mancanze di rispetto del fidanzato. Questi aspetti sembrano aver favorito in Vittoria una consapevolezza: la sua storia d’amore con Alex non la rende davvero felice. E allora, quale decisione prenderà Vittoria in vista del falò di confronto con Alex?

È davvero finita tra Alex e Vittoria? Il falò di confronto per chiarirsi e decidere il futuro

Sicuramente, la storia d’amore tra Vittoria e Alex appare sempre più in bilico dopo Temptation Island 2024. Lei non era certa della sua relazione prima di approdare sull’isola e, a suo malgrado, dopo gli ultimi video di Alex con la single Nicole, ha avuto la conferma che cercava. Il ragazzo ha ammesso di provare una fortissima attrazione fisica nei confronti della single, e questo lo sta mandando in tilt.

Con lei vicino, fatica a contenersi e forse vorrebbe non pensare alla storia che lo lega a Vittoria. Già questo sembra bastare a Vittoria per prendere una decisione, ma prima del falò di confronto con Alex tutto resta incerto e imprevedibile.