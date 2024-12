A Storie Italiane vi era ospite stamane Wilma Goich. Il talk di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele ha voluto ricordare, con questa puntata di chiusura dell’anno 2024, i festeggiamenti per i 70 anni della Rai, e fra i tanti eventi televisivi su cui ci si è soffermati non poteva ovviamente mancare il Festival di Sanremo. Wilma Goich ha partecipato alla gara canora per eccellenza, precisamente nel 1965, quando era solo una ragazzina, avendo solo 19 anni all’epoca (è nata ad ottobre 1945).

Fu ovviamente un evento choc in tutti i sensi per l’artista, visto che la sua canzone, Le colline sono in fiore, ebbe un grandissimo successo ma nel contempo non mancò la paura per calcare quello che è il palco maggiormente “intimidatorio” d’Italia. “Laa mia partecipazione al Festival di Sanremo – le parole di Wilma Goich – non la conosceva nessuno, sono andata nel 1965 con Le colline sono in fiore, non potevo immaginare che sarebbe stato un successo enorme e poi la paura…”.

WILMA GOICH: “CI SONO QUEI TRE METRI…”

Quindi Wilma Goich ha aggiunto: “Quando dicono che il palco di Sanremo fa paura, ha sempre fatto paura a tutti, io non volevo entrare, Mike Bongiorno mi ha dato un calcio e mi ha fatto entrare, io tremavo come una foglia e mi ha detto entra, io non volevo entrare, però devo dire una cosa, una cosa bellissima, quando parti a cantare poi è finita la paura, è finito tutto, poi dopo il palco, dato che non stavo bene perchè avevo un po’ di bronchite, sono stata un mese a casa”.

E ancora: “Già a Sanremo ero stata in cura, ma quando sono andata a casa mi sono dovuta curare veramente”. Wilma Goich ha ribadito: “Quando si comincia a cantare, dall’uscita al microfono ci sono tre metri che sembrano tre chilometri, non c’era la scala, poi cominci a cantare e guardi il maestro, quando ti rendi conto che sei partita giusta e la voce c’è, vai come un treno… io stavo morendo di dolore proprio come canto nella mia canzone”.

WILMA GOICH E LE SUE PARTECIPAZIONI AL FESTIVAL

Dopo il grande successo al Festival del 1965, Wilma Goich partecipò anche all’edizione successiva con In un fiore, quindi anche l’anno seguente, nel 1967, con Per vedere quanto grande è il mondo. Nel 1968 la nuova partecipazione con Gli occhi miei, e quindi il 1969 con Baci baci e baci, per cinque edizioni consecutive.

Wilma Goich, dopo la cinquina, non ha più preso parte come concorrente in gara all’evento dell’Ariston, ma nel 1994 è tornata nella città dei fiori per cantare assieme alla Squadra Italia, un gruppo di cantanti rigorosamente nostrani che hanno intonato sul palco il brano Una vecchia canzone italiana. Chissà se mai Wilma Goich tornerà mai all’Ariston, ma negli ultimi anni sembrerebbe aver trovato la sua dimensioni partecipando al Grande Fratello e poi essendo ospite spesso e volentieri come opinionista.