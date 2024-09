Giallo sulla morte di Yahya Sinwar, il leader di Hamas risulta irraggiungibile ormai da settimane, come hanno confermato fonti dell’intelligence Israeliana, tuttavia non c’è ancora la certezza che sia stato ucciso, forse da un attacco aereo dell’Idf in seguito alle operazioni a Gaza. Le opinioni sono contrastanti e al momento i portavoce dell’esercito si rifiutano di commentare poichè c’è una indagine ancora in corso per la ricerca di prove concrete che possano confermare la notizia che era stata data domenica scorsa, anche perchè non è la prima volta che si diffondono voci sulla morte di Sinwar poi smentite.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Jerusalem Post, sarebbero stati portati in territorio israeliano diversi corpi di vittime trovate a Gaza, per effettuare l’autopsia con test genetici di confronto che serviranno a stabilire effettivamente il decesso di Sinwar. I risultati degli esami però sono finora tutti negativi. Lunedì mattina l’ammiraglio Hagari in conferenza stampa ha dichiarato: “Per quanto riguarda quanto emerso negli ultimi giorni sulla situazione di Sinwar, non posso né confermarlo né smentirlo“.

Il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere morto in seguito ad un attacco aereo dell’IDF su Gaza, la notizia della scomparsa è stata accompagnata da alcune conferme soprattutto in merito al fatto che il ricercato numero uno da Israele risulterebbe irraggiungibile da settimane e non ha più rilasciato comunicazioni. L’indagine prosegue anche attraverso le autopsie dei corpi trovati nei tunnel nei quali sono stati già eliminati diversi combattenti, ma ancora non ci sono notizie ufficiali. Secondo quanto riportato dal sito di notizie Walla, lo Shin Bet riterrebbe plausibile l’ipotesi che Sinwar possa essere ancora vivo, e che si stia nascondendo nella Striscia facendosi scudo con gli ostaggi.

Tutte le informazioni quindi sono al vaglio dell’intelligence, che come sottolinea l’emittente tv israeliana N12, sta anche analizzando i recenti messaggi che sono stati firmati proprio dal capo di Hamas, ma che forse potrebbero essere stati scritti da altri funzionari proprio per confondere le indagini. In particolare si fa riferimento ai comunicati più recenti come quello di congratulazioni per la vittoria alle elezioni presidenziali inviato a Abdelmadjid Tebboune, confermato di nuovo presidente dell’Algeria, ma anche al messaggio di sostegno ai ribelli armati Houthi dopo il lancio del missile che dallo Yemen aveva colpito il centro di Israele lo scorso 15 settembre.