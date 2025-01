Zorro Amore e Vendetta storia vera: a chi si è ispirato Johnston McCulley, padre del leggendario eroe della fiction di Canale 5

Canale5 ha deciso di lasciare spazio oltreché alle soap turche anche ad una nuova produzione spagnola: Zorro Amore e Vendetta, dalle anticipazioni si scopre che la fiction ruota attorno ad il leggendario eroe nato dai fumetti di Johnston McCulley che è stato trasportato sul piccolo e grande schermo moltissime volte. In pochi però sanno che in realtà Zorro Amore e Vendetta è una storia vera o meglio McCulley pare si sia ispirato ad una personaggio realmente esistito ma poi, nel corso degli anni, tale figura ha subito numerosi adattamenti ed il confine tra mito e realtà si è allargato sempre di più.

A chi si è ispirato Johnston McCulley per la figura di Zorro? Stando a quanto riporta l’affidabile sito Wired sembrano non esserci dubbi che l’eroe mascherato sia stato ispirato dai banditi della California della metà dell’Ottocento, e in particolare alla figura di Salomon Pico. Sull’uomo però si sa molto poco solo che è nato nel 1821 ed era figlio di un militare di carriera, e la sua famiglia era una delle più illustre della California ma poi in seguito alla perdita dei suoi terreni diventò un fuorilegge arrivando persino a commettere svariati crimini. Le fece franca per più di un decennio, prima di essere giustiziato da un plotone di esecuzione.

Zorro Amore e Vendetta storia vera: differenze tra l’eroe della fiction di Canale5 e Salomon Pico

Pur continuando a sostenere che molto probabilmente Zorro si ispira alla figura di Solomon Pico sono tantissime le differenze tra i due personaggi. Pico passò alla storia come un difensore della patria da invasori senza scrupoli ma in realtà era un criminale che si è macchiato di svariati omicidi, e nelle sue storie, McCulley dipinse la California spagnola come romantica e pittoresca e stravolse il personaggio, dipingendo il suo eroe come in lotta contro le autorità corrotte spagnole (anziché americane). Insomma, probabilmente alla domanda Zorro Amore e Vendetta storia vera la risposta è che si ispira liberamente, mitizzandola, alla figura di un criminale dell’800.