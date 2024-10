È un vero e proprio dramma quello che si è consumato ai danni di una 12enne nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 10 ottobre 2024 – in quel di Padova che (peraltro) da ieri fa i conti con il presunto suicidio di una 16enne che pare essersi gettata dalla finestra della scuola durante l’orario scolastico: questa volta la giovanissima vittima si sarebbe trovata nei pressi di un passaggio a livello, rimanendo investita da un treno merci che transitava proprio in quel momento e finendo in condizioni gravissime al locale nosocomio pediatrico.

Su quanto accaduto in quel di Padova alla ragazzina sono state avviate – da protocollo – le dovute indagini, mentre secondo quanto riferiscono alcuni quotidiano sul luogo dell’incidente i soccorsi avrebbero stabilizzato la ragazzina poco prima di trasportarla d’urgenza in ospedale: la prognosi è riservata ma pare che sia in condizioni gravissime; mentre i sanitari del 118 hanno soccorso anche il macchinista del convoglio che ha investito la giovane, piombato in un vero e proprio stato di choc poco dopo aver fermato la corsa del treno e chiamato personalmente i soccorsi.

La dinamica dell’incidente di Padova: la 12enne non si è accorta del treno merci in arrivo e ha attraversato i binari

Come dicevamo già prima, quanto accaduto alla 12enne non è stato ancora chiarito nel dettaglio e probabilmente solo la testimonianza del macchinista (non è noto se ci fossero telecamere ad inquadrare la scena) potrà aiutare a sbrogliare la matassa di ipotesi e supposizioni: ciò che pare certo in questo momento è che non si sia trattato di un gesto autolesionistico, quanto di una ‘bravata’ finita (quasi) in tragedia.

La ragazzina di origini ucraine ma in Italia da diversi anni – ricostruisce Ansa – in quel momento si trovava in compagnia di un gruppetto di amici suoi coetanei che avrebbero attraversato i binari bloccati dal passaggio a livello prima di lei: essendo l’ultima della fila, potrebbe non essersi resa conto in tempo del treno merci che stava sopraggiungendo (fortunatamente a velocità ridotta, dato che si tratta di un binario cittadino) nella sua direzione. Solamente l’immediato intervento del macchinista avrebbe aiutato ad evitare lo scenario peggiore, ma allo stato attuale la giovane vittima non si può ancora dire salva dato che – appunto – verserebbe in condizioni critiche.

