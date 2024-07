Si appende sul treno in corsa poi cade: 40enne morto a Loano/ Era sceso per prendere l’acqua poi…

Una morte drammatica quella avvenuta nella giornata di ieri sul treno che percorre la ferrovia Loano-Borghetto, in Liguria: un uomo è caduto dopo aver tentato di appendersi al convoglio, morendo sul colpo. Inizialmente si era parlato di incidente con un ferito grave, una vicenda fumosa e poco chiara, ma in seguito sono emersi tutti i dettagli di quella che appare una vera e propria tragedia. A spiegare l’accaduto è IVG.it, che racconta di come la vittima fosse un classe 1983, 41 anni ancora da compiere, originario dell’Iraq.

A tradirlo è stato una bottiglietta, o meglio, le tempistiche calcolate male per acquistare l’acqua e ritornare sul treno. Ricordiamo che in questi giorni le temperature sono roventi in Italia per via dell’anticiclone africano, e anche la regione Liguria non è stata risparmiata da una colonnina di mercurio ampiamente sopra le medie. Il 40enne deve aver quindi cercato un po’ di refrigerio e una volta che il treno si è fermato presso la stazione di Lione, ha lasciato la moglie sul convoglio per recarsi appunto al bar della stazione per prendere da bere.

SI APPENDE SUL TRENO IN CORSA POI CADE: LA RICOSTRUZIONE

Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che nel frattempo il treno è ripartito proprio mentre l’uomo iracheno si avvicinava alla banchina. Quest’ultimo spaventato dal lasciare la moglie sola e convinto di potercela fare, ha quindi iniziato a rincorrere il treno, come fosse una scena da film, provando ad appendersi allo stesso per poi salire sul convoglio, ma evidentemente qualcosa è andata storta.

A riprendere l’intera scena, le telecamere di videosorveglianza presenti in stazione, che mostrano appunto l’uomo che riesce per qualche istante ad aggrapparsi ad una delle porte del treno, ma una volta raggiunto il passaggio a livello nei pressi di Borghetto, non è più riuscito a tenere la presa, cadendo rovinosamente a terra. L’uomo non è stato investito dal treno che aveva superato da poco Loano, ma ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto e fin da subito sono apparse gravissime le sue condizioni fisiche.

SI APPENDE SUL TRENO IN CORSA POI CADE: VANI I TENTATIVI DI RIANIMARLO

Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini del soccorso, con il personale del 118 che ha tentato più volte di salvare la vita al 40enne, invano: alla fine ne è stata decretata la morte sul posto. Nel frattempo il treno si è fermato e la moglie è accorsa vicino al marito, scoprendo la tragica verità. I due, secondo quanto emerso, provenivano dalla Turchia ed erano diretti in Francia, una destinazione che però non verrà mai raggiunta dall’uomo dopo l’incidente mortale di ieri.

L’episodio del treno di Loano ha ricordato da vicino una notizia che vi abbiamo riportato pochi giorni fa, un ragazzo di 18 anni appeso ad un treno per 100km da Civitanova a Pescara per la challenge social “Train surfing”: in quel caso il giovane si era salvato ma la vicenda del 40enne dimostra quanto questa pratica possa essere estremamente pericolosa.

