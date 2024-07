Alberta Santuccio, chi è e vita privata: il fidanzato Francesco Aragona

Alberta Santuccio sogna l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella spada a squadre femminile, che vede la compagnie italiana sfidare la Francia in finale questa sera, alle ore 20.30, per il primo posto sul podio. Metabolizzata la cocente delusione per l’eliminazione ai quarti di finale nella gara individuale, la schermitrice catanese specializzata nella spada punta tutto sul gruppo, composto anche da Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, per centrare l’obiettivo dopo aver sconfitto la Cina e mettere ora la Francia nel mirino, sognando la vittoria.

Una carriera strabiliante e impreziosita da un palmares di tutto rispetto, ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Chi è il fidanzato di Alberta Santuccio? La giovanissima spadista, classe 1994, è sentimentalmente legata al compagno e futuro marito Francesco Aragona, anch’egli con un passato nella scherma. Le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano uno snodo importante per Alberta Santuccio e il fidanzato Francesco Aragona perché, dopo la competizione sportiva, la coppia convolerà a nozze nel mese di ottobre.

Alberta Santuccio e Francesco Aragona: “Ci sposeremo a ottobre“

Alberta Santuccio e il fidanzato Francesco Aragona celebreranno il matrimonio il prossimo autunno, anche se la proposta di nozze non è arrivata sulla pedana, luogo ad entrambi davvero caro. “Ci ha messo un po’ per farmi la proposta proprio perché sapeva che i Giochi sono l’obiettivo principale del 2024, infatti ci sposeremo ad ottobre“, ha raccontato la spadista a olympics.com. “Siamo andati in una vigna a Frascati, era un giovedì, io ero a dieta e non volevo andare, ma l’ho accontentato“.

La spadista ha così raccontato com’è avvenuta la sorprendente proposta di matrimonio: “Lui è uno che parlerebbe pure con le mattonelle, all’arrivo aveva solo un sorrisino stampato in faccia. Stiamo insieme dal 2010, era così agitato da tutto che la proposta è stata immediata. Con la scusa di una foto, io mi sono posizionata e l’ho visto inginocchiato… ho iniziato a saltare, è stato bellissimo“. In attesa del lieto evento, per lei è tempo di salire nuovamente in pedana ed inseguire l’oro olimpico nella spada a squadre femminile, con il sogno di poter magari celebrare il giorno più importante con al collo la medaglia più importante.