La finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Inter e Milan è arriva alla seconda edizione per quanto riguarda il formato a 4 squadre, dunque se dovessimo tenere conto solo di ciò, l’albo d’oro comprenderebbe solo i nerazzurri, che hanno trionfato nella precedente edizione. Infatti, hanno battuto 1 a 0 il Napoli nella finale che venne disputata l’anno scorso sempre a Riad. Oggi, dunque, l’Inter potrebbe fare bis e detenere il primato, di sicuro, tenendo conto della classifica generale delle vincite, potrebbe arrivare a detenere con la Juventus il primato.

Infatti, i bianconeri sono a quota 9, soprattutto per via del ciclo di vittorie ottenute fino al 2020: sono arrivati 5 trofei nel giro di nove anni. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, ha la chance di raggiungere i rivali della Juventus al primo posto in classifica per quanto riguarda le squadre che hanno vinto più volte in questa competizione. Per il momento, la Juventus domina l’albo d’oro Supercoppa Italiana con 9 trofei, mentre l’Inter è appunto a quota 8.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA: COME PUÒ CAMBIARE

Il Milan, a sua volta, vincendo contro i “cugini” dell’Inter potrebbero raggiungerli a quota 8, portandosi quindi a una lunghezza dalla Juventus. Sarebbe anche un’occasione per fermare la scalata dei nerazzurri, visto che hanno collezionato tre successi di fila. Per il Milan, invece, l’ultima vittoria in questa competizione risale al 2016, quando riuscì a battere la Juventus a Doha, in Qatar, ma solo ai calci di rigore, dopo l’1 a 1 nei tempi regolamentari.

Ci sono poi i precedenti ad alimentare la rivalità, visto che l’Inter ha battuto nettamente per 3 a 0 i rossoneri nel 2022, mentre il Milan ha battuto i nerazzurro 2 a 1 nel 2011. Dunque, entrambe le squadre di Milano hanno le giuste motivazioni per contendersi la vittoria, anche se chiaramente l’albo d’oro Supercoppa Italiana è l’ultimo, visto che quel che conta è la vittoria in sé.

Per quanto riguarda l’Albo d’oro Supercoppa italiana, le altre squadre che fanno parte della classifica generale, c’è la Lazio al quarto posto con cinque trofei vinti, mentre Roma e Napoli ne hanno ottenuti due. Solo una Supercoppa Italiana a testa per Fiorentina, Parma e Sampdoria.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA, CLASSIFICA VITTORIE PER CLUB

9 JUVENTUS

8 INTER

7 MILAN

5 LAZIO

2 ROMA e NAPOLI

1 SAMPDORIA, PARMA e FIORENTINA