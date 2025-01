CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2024: DA OGGI LE SEMIFINALI

L’anno nuovo è iniziato, ma il calendario Supercoppa Italiana 2024 ci ricorda con la sua denominazione che questo è in un certo senso l’ultimo titolo legato ancora alla scorsa stagione. Per la seconda edizione consecutiva la Supercoppa Italiana si disputa con quattro squadre partecipanti: l’Inter è la detentrice grazie al successo contro il Napoli nella finale di un anno fa, ma soprattutto è la squadra campione d’Italia in carica e per questo motivo affronta nella prima semifinale l’Atalanta, presente in qualità di finalista perdente della scorsa Coppa Italia.

Questa è la partita che ci farà compagnia già oggi, giovedì 2 gennaio 2025, dallo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Le altre due partecipanti sono invece la Juventus detentrice della Coppa Italia e il Milan secondo in classifica nello scorso campionato di Serie A: naturalmente allargando la partecipazione alla Supercoppa Italiana resta comunque intatto il criterio della sfida, per cui ai campioni d’Italia e ai detentori della Coppa Italia si aggiungono le seconde classificate di entrambe le competizioni.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2024: ORARI E COME VEDERE IN TV

Il calendario Supercoppa Italiana 2024 naturalmente ci deve indicare anche gli orari delle partite e le modalità per seguire tutto in tv. Presto detto, l’orario di riferimento sarà quello delle ore 20.00 italiane, cioè le 22.00 locali in Arabia, quando avranno inizio oggi 2 gennaio 2025 la prima semifinale Inter Atalanta, domani venerdì 3 gennaio la seconda semifinale Juventus Milan e anche la finale, che avrà luogo lunedì 6 gennaio nella stessa città, naturalmente tra le squadre vincitrici delle due semifinali.

Quanto alle modalità per seguire tutte le partite presenti nel calendario Supercoppa Italiana 2024, la buona notizia è che tutto sarà visibile in chiaro su Canale 5, dal momento che è Mediaset a detenere i diritti. In tutti i casi ci sarà un pre-partita dalle ore 19.00 su Italia 1 per poi passare sulla rete di punta di Mediaset per la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin e anche per il successivo studio post-partita. Quanto al servizio di streaming video, tutto sarà visibile gratuitamente anche su Sportmediaset.it, il sito ufficiale dello sport dell’emittente di Cologno Monzese.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2024

Giovedì 2 gennaio 2025

Ore 20.00 Semifinale Inter Atalanta

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 20.00 Semifinale Juventus Milan

Lunedì 6 gennaio 2025

Ore 20.00 Finale