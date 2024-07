Alessia Amendolagine tra le protagoniste della sfilata in intimo di Ciao Darwin 9

Tornano le repliche di Ciao Darwin 9 e il momento più atteso dal pubblico maschile è ovviamente la sfida della sfilata in intimo femminile. Tra le protagoniste di questa puntata c’è indubbiamente la modella Alessia Amendolagine, conosciuta su Instagram con il nickname Soy Honey. In passerella dimostra di essere una top player dotata di carisma e padronanza scenica. Con le sue movenze sexy, strappa applausi a scena aperta, costringendo i maschietti del pubblico all’utilizzo dei mitici binocoli. Ricordate la puntata?

Dunque che fare, godersi lo spettacolo in pista o applaudire? Questo sembra essere il dilemma dei fan di Alessia, che lascia tutti senza parole, eccetto il conduttore Paolo Bonolis, che con il suo savoir-faire accompagna le modelle per tutta la sfilata. La Amendolagine mostra orgogliosamente il suo intimo rosso, caratterizzato da trasparenze sexy e inequivocabili. Uno spettacolo tutto da vivere e rivivere per gli amanti del genere, che già durante la prima messa in onda della puntata mostrarono apprezzamenti totali per la ragazza.

Il profilo Instagram di Alessia Amendolagine tra foto sensuali e scatti osé

E sui social di Alessia cosa troviamo? Il profilo Instagram della ragazza è seguito da oltre ventimila persone. Sul suo canale, condivide i momenti più “epici” del suo lavoro, tra dinner show, eventi e discoteche. C’è ovviamente una traccia tangibile della sua esperienza in tv a Ciao Darwin, con tanto di storie dedicate in evidenza.

E’ stata indubbiamente un’avventura memorabile per la brillante ballerina, che da quella sua prima apparizione nel programma di Bonolis e Laurenti ha sicuramente accresciuto la sua popolarità. Questa sera, per i fan più affezionati e per chi ancora non l’avesse apprezzata, c’è l’opportunità di rivederla all’opera in tutta la sua bellezza. Pronti per una nuova sfilata da togliere il respiro?