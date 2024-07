Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque News Estate, vi erano in collegamento i genitori di Alex Marangon, il giovane morto in circostanze sospette in quel di Treviso, dopo un rito sciamanico. “Siamo demoralizzati – esordisce Sabrina, la madre di Alex Marangon – non si rompe questo silenzio, vorremmo delle risposte subito e la verità, non è facile stare con questo peso”. Ma cosa può essere accaduto ad Alex? “Tanti perchè e tante domande a cui non abbiamo ancora risposte”, aggiunge Luca Marangon, il papà di Alex. Poi Sabrina precisa: “Se non parlano non si saprà mai”, riferendosi a chi era presente quella sera durante un rito.

I genitori di Alex Marangon non sono riusciti a parlare con nessuno visto che non conoscono chi vi fosse all’incontro. Pomeriggio Cinque News ha parlato anche con Zui, lo sciamano: “Non ha preso l’ayahuasca? Io non posso dirti cosa ha servito il curandero, ci sono vari tipi di purghe, quindi non ho la certezza. Il curandero ha servito una purga! Lui non la chiamava ayahuasca, potrebbe essere quella? C’è bisogno di quell’esame. Non erano tutti sballati, tutti quelli che non dormivano erano pronti a cercare Alex Marangon e infatti l’abbiamo cercato per ore”.

ALEX MARANGON, IL PAPA’: “QUESTA VOLTA SAREBBE STATA TOSTA…”

“C’era davvero tanto caos – ha aggiunto – quando abbiamo chiamato la polizia e i controlli si è riempita tutta l’abbazia di gente e a quel punto c’è stata una dispersione”. Luca Marangon commenta: “Ad ogni intervista dice cose diverse, non aveva mai detto che dormiva, Alex ci diceva cosa prendeva anche senza curandero”.

E la mamma conferma: “Ci ha parlato della prima e anche della seconda volta forse Alex non poteva parlare di queste cose ma lui voleva renderci partecipi che ci spiegava dettagliatamente, forse questa volta c’era qualcosa in più”. Il papà aggiunge: “A noi non ci aveva detto nulla ma ad amici aveva confidato che questa volta ci sarebbe stato qualcosa in più, che sarebbe stata più tosta, a noi non ci aveva detto nulla, neanche alla sorella con cui di solito si confidava. Noi l’avevamo visto molto sereno quel giorno”.

ALEX MARANGON, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DEI CURANDERO

La mamma: “Le volte precedenti era sempre andato tutto bene, andava lì perchè si sentiva bene, si liberava dentro e fuori, era una cura, una terapia alternativa”: Ma come mai ora i curandero sono spariti? I genitori di Alex Marangon non sanno darsi risposte e aggiungono di non essere stati contatti dal conte e della moglie, presenti al rito quella sera: “A noi non ci ha detto nulla, forse avrà parlato con gli inquirenti”.

E a proposito dei curandero, Pomeriggio Cinque News ha raggiunto l’avvocato degli stessi: “Non sono stati pagati, i 500 euro erano per pagare abazzia e mangiare, non hanno ricevuto niente. Ha preso l’ayahuasca? No, dicono che ha preso un purgante. I miei clienti non sono scappati, erano lì quando è arrivata la polizia e poi sono andati via quando avevano avuto l’ok, i miei clienti vogliono aiutare, ma non è stato un omicidio come dice l’avvocato della famiglia”.

ALEX MARANGON, L’APPELLO DELLA MAMMA SABRINA

Parole a cui ha replicato la mamma di Alex Marangon: “E’ impossibile che due persone partano dall’altra parte del mondo per un evento in Italia, gratis”. Dove sono finiti questi soldi? Si domandano giustamente i genitori del ragazzo: “Sicuramente i soldi non ce li ha”.Tanti misteri ancora in questa vicenda che non sembra trovare ancora una risposta, e che sembrerebbe prevalsa da tanta omertà: perchè nessuno vuole parlare chiaramente e dire la verità?

Troppi dubbi e sembra che tutti abbiano paura di prendersi la propria responsabilità: “Io rifaccio di nuovo l’appello a chi era lì – ha concluso la mamma di Alex Marangon – è andato lì fra amici, so che c’era qualche mamma e qualche donna, mi rivolgo a loro e anche ai loro genitori, che parlino, basta stare zitti e basta l’omertà, non è più possibile stare zitti tanto prima o poi viene fuori tutto”.