La lite tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi era nell’aria ed è in effetti scoppiata poche ore dopo il primo incontro al Grande Fratello 2024. Il motivo è, ovviamente, Federica Petagna, per la quale Stefano, secondo Alfonso, avrebbe avuto poco riguardo, rivelando le presunte avventure che la ragazza avrebbe avuto dopo Temptation Island. D’Apice accusa il rivale anche di essere stato poco rispettoso della famiglia della ragazza che ora sta frequentando_ “Non sei stato un uomo!” è stata perciò l’accusa del napoletano.

La lite si è però infuocata quando Stefano ha chiesto ad Alfonso, che fomentandosi ha iniziato a parlare in dialetto, di parlare italiano. “Ma chi ti credi di essere? – ha tuonato allora D’Apice – Io parlo come voglio, parlo italiano, parlo napoletano. Se non capisci il napoletano è un problema tuo. Io parlo napoletano qual è il tuo problema? Io sono napoletano e parlo napoletano, il problema tuo qual è?”

Senza smuoversi troppo, Stefano Tediosi ha spiegato che la sua richiesta nasce dalle difficoltà nel comprenderlo, non essendo lui napoletano: “Non ti capisco. Ti sto dicendo che se tu mi parli in dialetto, non lo capisco. – ha detto l’ex tentatore ad Alfonso – Tu sei abituato a parlare in dialetto ma se vuoi un dialogo con me devi parlare in italiano. Ma non è per denigrarti, è per capirti”. Alfonso però replicato tornando all’accusa iniziale: “Fai quello che vuoi, ma quando hai a che fare con persone rispettabili come la famiglia di Federica, fai l’uomo. Fai l’uomo, non lo hai fatto”.

