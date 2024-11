Stefano Tediosi ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello ieri sera, nel corso della 12esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico nelle scorse settimane partecipando alla versione autunnale di Temptation Island nei panni di tentatore. Nel villaggio si è avvicinato moltissimo a Federica Petagna, lei inizialmente aveva deciso di lasciare il programma con l’ormai ex fidanzato Alfonso ma ha poi cambiato idea e la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Tornata single la gieffina ha iniziato una frequentazione con l’ex tentatore, stando agli ultimi rumors però avrebbe frequentato anche altri ragazzi.

Ieri sera Stefano Tediosi durante il confronto con Federica Petagna ha rivelato di aver appreso dall’ex tentatore Giovanni che c’è stato un bacio tra loro, lei però ha negato. La gieffina però non sembra essere l’unica ad avere qualche segreto, anche il nuovo gieffino a quanto pare non sta raccontando tutta la verità. Da giorni infatti circolano rumors su di lui e sulla possibilità che sia già impegnato sentimentalmente.

Stefano Tediosi ha già una fidanzata? Dopo il suo ingresso al Grande Fratello la ragazza sbotta sui social

Nei giorni scorsi Deianira Marzano ha fatto sapere sui social che Stefano Tediosi da ben tre anni sarebbe fidanzato con Erica, alla ragazza aveva detto che sarebbe rimasto solo qualche giorno a Temptation Island dicendo che per lui era un’opportunità di lavoro. L’ex tentatore aveva rassicurato la fidanzata dicendole che il loro rapporto non avrebbe subito conseguenze perché era molto innamorato di lei. Dopo il reality però ha iniziato a frequentare Federica Petagna e ha deciso di partecipare al Grande Fratello senza dire nulla alla fidanzata, lei ha appreso la notizia dai giornali.

Ieri sera Stefano Tediosi è approdato al Grande Fratello nei panni di concorrente, tutti si aspettano già il triangolo amoroso con Federica e Alfonso. Nella casa più spiata d’Italia il conduttore notando il tatuaggio che il ragazzo ha sul collo gli ha chiesto cosa fosse, lui ha fatto sapere che c’è scritto ‘È colpa mia’. Dopo quel momento Erica è sbottata sui social, questo è ciò che ha scritto contro il nuovo gieffino: “Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei. Peccato che parla più la pelle che le azioni!”