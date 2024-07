Allerta caldo oggi 13 luglio 2024/ Bollino rosso in 11 città del centro sud, più fresco al nord

E’ di nuovo allerta caldo in Italia, in particolare nel centro sud. Ieri si sono registrati dei nubifragi a Milano e nelle zone limitrofe che hanno fatto abbassare la colonnina di mercurio e spazzato via un po’ di afa, mentre si continua a soffrire nel centro Italia così come al sud e sulle isole maggiori. La protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, sabato 13 luglio 2024, un’allerta caldo per ben 11 diverse città, complice la persistenza dell’anticiclone africano che secondo gli addetti ai lavori dovrebbe rimanere sulla nostra penisola forse per un’altra settimana.

Il bollino è quindi rosso per undici città, con il rischio di possibile colpi di calore non soltanto per anziani e i bimbi, ma anche per le persone sane e soprattutto per coloro che soffrono di patologie. Come anticipato sopra, la zona maggiormente interessata dall’allerta caldo è quella del centro, con le città di Bologna, Ancona, Firenze, Frosinone, Latina, ma anche Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo, con l’aggiunta di Campobasso.

ALLERTA CALDO, LE PREVISIONI METEO PER OGGI 13 LUGLIO 2024

Bollino arancione, quindi un’allerta caldo un po’ più moderata, su Bari e Palermo, mentre le principali città del nord, leggasi Milano, Torino e Genova, sembrerebbe essere ancora esenti dal grande caldo. Ma vediamo come saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 13 luglio 2024, con un cielo che sarà per lo più sereno e sgombro da nuvole da nord a sud, salvo qualche possibile annuvolamento, soprattutto al mattino, in Liguria, in Lombardia e nei settori alpini centrali e orientali.

Non sono da escludere comunque dei temporali, soprattutto sulle Alpi orientali e quelle delle Lombardia, il che contribuirà a mantenere le temperature nei valori della media e senza umidità. Diversa la situazione in Sicilia dove invece si potranno toccare anche oggi i 40 gradi, mentre allerta caldo in leggera moderazione nelle regioni del centro.

