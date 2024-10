Quella di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo sulla nostra penisola a causa di alcuni residui della perturbazione che ha interessato soprattutto il nord Italia in queste ore. Se è vero che il tempo tenderà a migliorare con il passare delle ore, e non dovrebbero più verificarsi i problemi di ieri, vedi l’esondazione del Lambro a Milano, è vero anche che resteranno delle criticità, soprattutto in Lombardia, dove la Protezione Civile ha diramato anche per oggi un’allerta meteo di colore rosso.

Nel dettaglio, viene segnalata un’allerta sulla pianura centrale per rischio idraulico con elevata criticità, mentre è arancione in altri settori della regione, come ad esempio la Valcamonica, le Alpi Orobie della provincia di Bergamo, la zona dei laghi e delle Prealpi orientali, e l’alta pianura orientale. Allerta meteo di colore arancione emessa dalla Protezione Civile anche per la regione del Trentino Alto Adige, in particolare le due province autonome di Trento a Bolzano, ma anche in Veneto, in vari settori della regione.

ALLERTA METEO, COSA ACCADRA’ NELLE PROSSIME ORE

Infine l’allerta meteo di colore gialla riguarderà l’Emilia Romagna, ancora una volta la Lombardia, quindi il Veneto, e infine il Trentino Alto Adige. Ricapitolando, l’allerta rossa è stata emessa per oggi solo per la Lombardia (alcuni settori), quindi arancione per Trentino, Veneto e Lombardia, e poi gialla per l’Emilia Romagna oltre alle regioni già elencate sopra.

A questo punto ci domandiamo quale sarà il meteo per questa giornata, nonché per il weekend, che di fatto inizia oggi, alla luce proprio di questa allerta meteo ancora avversa, soprattutto al nord. Per quanto riguarda la giornata odierna, stando a quanto riferisce Fanpage, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al nord, soprattutto al nord ovest, e non è da escludere anche qualche pioggia su Valle d’Aosta, le Alpi del Piemonte, la Liguria (a levante) e l’Appennino emiliano.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER IL WEEKEND

Sole al centro e al nord con temperature gradevoli un po’ ovunque, visto che le massime saranno di 20 gradi al settentrione, di 22-23 al centro e infine al sud e sulle isole si arriveranno a toccare anche i 25 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato 12 ottobre, possibili ancora delle piogge deboli su Lombardia occidentale, Valle d’Aosta e Piemonte, mentre sul resto della nostra penisola splenderà il sole, grazie anche ad un ritorno dell’alta pressione, che porterà delle masse di aria calda direttamente dall’Africa.

Domenica 13 ottobre, infine, tornerà a splendere il sole in maniera decisa anche al nord, dopo un periodo di brutto tempo e forti piogge, con le temperature che saranno destinate quindi a restare miti e a toccare persino punte di 25 gradi a Firenze e a Roma, valori tipicamente primaverili. Insomma, il periodo di allerta meteo sembrerebbe essere vicino: speriamo però che il bel tempo duri.