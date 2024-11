Quella di oggi, sabato 23 novembre 2024, sarà una giornata di allerta meteo ma solamente per una sola regione, leggasi l’Emilia Romagna. Il maltempo che negli scorsi giorni ha interessato diverse regioni della nostra penisola, a cominciare soprattutto dal versante tirrenico nonché dal meridione, con piogge e temporali, ha lasciato spazio al sereno o comunque ad una situazione di stabilità in quasi ogni regione d’Italia, ad eccezione appunto dell’Emilia e qualche isolato temporale senza particolari conseguenze. Ecco perchè la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un’allerta meteo di colore gialla vista la possibilità che si verifichino piogge e temporali, anche su delle zone della regione dove ha piovuto in questi giorni, quindi con la possibilità che i torrenti e i fiumi locali si ingrossino.

Proprio per questa ragione gli addetti ai lavori hanno deciso di lanciare un’allerta, di modo da attenzionare maggiormente tutta la regione per le prossime 24 ore, pronti quindi ad ogni eventuale evenienza. L’allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico nella zona della pianura della provincia di Bologna nonché della provincia di Modena, mentre non è stata diramata l’allerta per rischio idrogeologico ne tanto meno per temporali.

ALLERTA METEO E LE PREVISIONI DI OGGI, SABATO 23 NOVEMBRE 2024

Vediamo quindi quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 23 novembre 2024, con la possibilità di nevicate sulle Alpi, nelle regioni di settentrione, con la quota neve che partirà dagli 800 metri circa. Potrebbe invece verificarsi qualche pioggia leggera sulla Liguria, nonché appunto sull’Emilia Romagna, mentre saranno possibili delle nevicate al centro su Marche Abruzzo, attorno agli ottocento o mille metri.

Possibile qualche fenomeno locale sulle regioni tirreniche, così come nelle aree interne delle stesse, ma eventi che nel corso della giornata andranno scemandosi. A sud, infine, previste delle piogge sulle coste della Calabria e della Campania, mentre in Puglia, Sicilia, così come Calabria e Basilicata, potrebbe piovere a partire dalla serata.

ALLERTA METEO E LE PREVISIONI DOMENICA 24 NOVEMBRE

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di domani, 24 novembre 2024, penultimo weekend del mese. Al nord non sono previste precipitazioni e piogge ma i cieli delle regioni al settentrione saranno comunque coperti, con possibili piogge isolate ancora in Liguria. Temperature con le massime comprese fra i sette e i nove gradi, anche se in Liguria farà un po’ più caldo, toccandosi i 12 gradi centigradi. Situazione molto simile al centro dove non sono previsti rovesci o temporali, anche se in Toscana è probabile che il cielo sia molto coperto, in ogni caso senza piogge.

Situazione di sereno e bel tempo anche in Sardegna, con punte di diciannove gradi in quel di Cagliari, e di 10-15 gradi sulle altre regioni del centro. Infine le previsioni meteo di domenica 24 novembre al sud, dove splenderà un bel sole su gran parte delle regioni, con venti deboli. Le temperature non saranno comunque elevate, visto che oscilleranno fra i diciotto gradi in Sicilia, nel capoluogo Palermo, e gli undici di Potenza.